Štát po úspechu v boji s fiktívnymi PN-kami pritvrdzuje: Na rade sú invalidné dôchodky, hrozia prísne previerky!

BRATISLAVA – Po tom, čo štát zaviedol prísne pravidlá pre PN-ky, prichádza ďalšia fáza upratovania v sociálnom systéme. Rezort práce a Sociálna poisťovňa sa tentokrát podrobne zamerajú na invalidné dôchodky. Cieľ je jasný: eliminovať prípady, kedy pacienti žiadajú lekárov o „horšie diagnózy“, aby získali peniaze od štátu.
Boj proti zneužívaniu systému naberá na obrátkach. Už v roku 2025 priniesli opatrenia zamerané na fiktívne PN-ky štátu úsporu vo výške približne 140 miliónov eur. Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Martina Kontúra sa tento úspech reťazovo preniesol aj do oblasti invalidít – počet žiadostí o invalidný dôchodok klesol o viac ako 14 %, čo prinieslo ďalších 17 miliónov eur do štátnej kasy. Povzbudený týmito číslami sa štát teraz rozhodol „posvietiť si“ priamo na proces priznávania invalidných dôchodkov.
Informuje o tom STVR. Jedným z hlavných dôvodov sprísnenia kontrol je alarmujúci trend v ambulanciách. Lekári sa totiž stretávajú s neobvyklými požiadavkami zo strany pacientov. „Občas sa bohužiaľ stretávame s tým, že pacienti žiadajú, aby lekár uviedol možno závažnejšie štádium ochorenia, ako to, ktoré pacient reálne má, za tým účelom, aby mu bol priznaný invalidný dôchodok, alebo vyšší invalidný dôchodok,“ vysvetlila prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
Štát argumentuje tým, že PN-ky a invalidné dôchodky odčerpávajú z rozpočtu ročne až dve miliardy eur. Akákoľvek eliminácia neopodstatnených prípadov je preto pre vládny kabinet kľúčovým nástrojom pri konsolidácii verejných financií.
archívne video
Pravidelné kontroly
V súčasnosti funguje systém tak, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne si invalidných dôchodcov predvolávajú každé dva roky, aby preverili, či nedošlo k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Práve tieto kontroly však časť pacientov vníma veľmi citlivo. Pre ľudí s najťažšími postihnutiami, ktorých stav je nezvratný, predstavuje neustále dokazovanie choroby zbytočnú byrokratickú záťaž.
Sociálna poisťovňa však v kontrolách poľaviť neplánuje. Aktuálne analyzuje ďalšie možnosti, ako efektívne bojovať proti podvodom. Podobne ako pri nedávnej novele zákona o sociálnom poistení (č. 261/2025 Z. z.), ktorá zaviedla ochrannú lehotu pri nových PN-kách, sa očakáva, že aj pri invaliditách sa posilní kontrolná právomoc posudkových lekárov.
Štát jasne signalizuje, že éra „automatických“ dávok bez dôkladného preverenia končí. Analýzy opatrení, ktoré majú šetriť verejné financie, stále prebiehajú a ďalšie sprísnenie legislatívy môže prísť už v najbližších mesiacoch.