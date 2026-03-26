Nahnevaný Fico po stretnutí so zamestnávateľmi: Rokovanie stroskotalo, idú voľby, nič meniť nebudeme, premiér zúri

BRATISLAVA - Rokovanie, ktoré malo priniesť zamestnávateľom a podnikateľom po troch vlnách konsolidácie nádej, no jeho výsledok skončil v troskách. Asi tak by sa dalo zhrnúť najaktuálnejšie rokovanie predstaviteľov vlády na čele s predsedom Smeru-SD a premiérom Robertom Ficom s účastníkmi zamestnávateľského sektora a podnikateľov. Tí sa chceli porozprávať o údajnej neefektívnosti konsolidačných opatrení a ďalších veciach. Reakcia premiéra ich však zaskočila a tak reagovali. Ficovi to neušlo.
Stretnutie predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AAAZ) a podnikateľov s členmi vlády v denníku SME popísali samotní aktéri rokovania. Významným členom stretnutia bol Rastislav Machunka, ktorý sa denníku zveril, aké boli závery a zistenia po tomto stretnutí. Rozhodne nebol nadšený.
Jedno veľké fiasko
Stretnutie so zamestnávateľmi, od ktorého si vláda sľubovala impulz pre ekonomiku, skončilo podľa všetkého fiaskom. Podnikatelia prišli s konkrétnymi návrhmi, no z Úradu vlády si odniesli skôr studenú sprchu než ochotu rokovať.
Zástupcovia firiem dlhodobo kritizujú, že kabinet s nimi nekomunikuje o zásadných ekonomických opatreniach. Inak to nebolo ani teraz. Premiér ešte vlani vyzval zamestnávateľov, aby pripravili návrhy na podporu rastu, keďže slovenská ekonomika má podľa odborníkov v tomto roku rásť len minimálne.
Idú voľby, nebudeme nič robiť, povedal vraj šokujúco Fico
Keď ich však v pondelok predstavili, odpoveď ich šokovala. "Idú voľby, nebudeme nič robiť, klesajú nám preferencie," opísal údajnú šokujúcu reakciu premiéra Machunka.
Firmy pritom prišli s balíkom opatrení. Medzi najvýraznejšie patrí návrh na zavedenie rovnej dane na úrovni 20 percent pre všetky dane vrátane DPH. Zároveň chceli zrušiť množstvo výnimiek, ktoré systém komplikujú. Slovensko už pritom skúsenosť s rovnou daňou má – zaviedla ju vláda Mikuláša Dzurindu v roku 2004 na úrovni 19 percent.
Pohoreli aj na téme adresnosti 13. dôchodkov a tiež na rušení transakčnej dane
Zamestnávatelia otvorili aj citlivú tému 13. dôchodkov. Navrhujú ich zreálniť, keďže dnes sa vyplácajú plošne a štát stoja viac ako 900 miliónov eur ročne. Koalícia však ich zmenu dlhodobo odmieta a označuje ju za neprípustnú.
Na stole bola aj kritizovaná transakčná daň. Firmy ju chcú zrušiť, keďže nepriniesla očakávaný výnos. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) plánoval vybrať 600 miliónov eur, realita je zrejme len okolo 380 miliónov. Aj v koalícii má pritom daň odporcov – šéf SNS Andrej Danko ju už označil za „pohromu“.
Napriek tomu sa zdá, že vláda zatiaľ ustupovať neplánuje. Diskusia by sa mohla viesť nanajvýš o jej úprave, nie o zrušení. Ostatné návrhy ostali bez odozvy.
Menej byrokracie a prvá zhoda
Našiel sa len jediný prísľub s akým-takým pozitívnym ohlasom zo strany vlády. Ten tkvie v tom, že vznikne zoznam opatrení na zníženie administratívnej záťaže podnikateľov. Téma, ku ktorej sa politici vracajú pravidelne, no výsledky sú zatiaľ skôr symbolické.
Do hry vstupuje aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá má pripraviť širší plán na podporu rastu ako súčasť vízie Slovenska do roku 2040. Tá má vzniknúť v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a vláda ju chce predstaviť do leta.
Kritika však silnie aj zo zahraničia. Experti Medzinárodného menového fondu upozornili na riziká spojené s dlhom aj slabým rastom a odporučili zásadné reformy.
Ficova reakcia prišla do pár minút
Keď si toto všetko prečítal predseda vlády, Úrad vlády v jeho mene do pár minút vydal stanovisko, v ktorom Machunku skritizovali. "Rastislav Machunka dnes okomentoval obsah neformálnej večere predstaviteľov vlády a zamestnávateľov. (..) Ak sa naozaj pán Machunka vyjadril tak, ako píšu v denníku SME, kladiem si otázku, aký význam má ponúkať neformálne stretnutia sociálnym partnerom s konštruktívnym obsahom, ak niektorí z nich nevedia zatajiť svoju politickú orientáciu a za každú cenu zneužijú čokoľvek na útok proti predsedovi vlády," reagoval Úrad vlády vo Ficovom mene.
Machunkovo svedectvo potom označil za nepravdivé. "Je mi veľmi ľúto, že prezident AZZZ sa prikláňa k takýmto metódam práce, ktoré sú typické pre slovenskú opozíciu a protivládne médiá. Pre vzájomne vzťahy medzi vládou SR a AZZZ by bolo najlepšie, pokiaľ by sa prezident AZZZ od dnešného príspevku denníka SME dištancoval," navrhol Fico.