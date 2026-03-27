Desaťtisíce penzistov si prilepší, Sociálna poisťovňa im ZVÝŠI dôchodky! Prídu už čoskoro

BRATISLAVA - Desaťtisíce dôchodcov si polepší. Sociálna poisťovňa oznámila, že im zvyšuje sumu penzie. Vyšší dôchodok dostanú v aprílovom výplatnom termíne spolu s doplatkom od 1. januára 2026. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 155-tisíc starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov. "Ide o skupinu tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorým sa dôchodok zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2025. Sociálna poisťovňa toto zvýšenie vykoná automaticky, nie je potrebné oň žiadať," približuje Kontúr.
Tí poberatelia dôchodkov, ktorých sa uvedená zmena týka, dostanú o zvýšení sumy dôchodku písomnú informáciu. Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia. O zvýšení dôchodkov rozhodla v marci 2026 so spätnou platnosťou od 1. januára 2026.
Štát po úspechu v boji s fiktívnymi PN-kami pritvrdzuje: Na rade sú invalidné dôchodky, hrozia prísne previerky!
"Prvýkrát bude zvýšená suma dôchodku pracujúcim dôchodcom vyplatená vo výplatnom termíne v mesiaci apríl 2026 spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára 2026 do posledného dňa pred dňom splatnosti v mesiaci apríl," vysvetľuje hovorca.
Dodáva, že rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate penzistom Sociálna poisťovňa doručí poštou, a to výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia zašle do ich aktivovanej elektronickej schránky.