AKTUÁLNE Obrovská tragédia pri Trnave! Po náraze do stromu uhorel vodič

TRNAVA - V okrese Trnava došlo v smrteľnej dopravnej nehode. Vodič narazil do stromu, po čom auto začalo horieť. Podľa dostupných informácií vodič vo vozidle uhorel.
Medzi Trnavou a Dolnou Krupou zasahujú všetky záchranné zložky pri vážnej dopravnej nehode, píše TV Joj. Podľa zverejnených informáci narazilo na rovnom úseku cesty osobné auto do stromu. Vozidlo po náraze začalo horieť a vodič zostal zakliesnený vnútri.
Polícia odkláňa dopravu cez Bohdanovce nad Trnavou, informuje dopravný servis Zelená vlna STVR.
