Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Babiš otvorene: Ľudia majú právo protestovať, ale vláda nič meniť nebude

Na snímke demonštrácia na Letenskej pláni v Prahe, ktorú zorganizoval spolok Milion chvilek. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
PRAHA - Český premiér Andrej Babiš v rozhovore pre server Blesk.cz v utorok povedal, že rešpektuje vôľu ľudí demonštrovať a kritizovať jeho vládu, ale nič meniť neplánuje, lebo jeho vláda podľa neho pracuje dobre. Prvýkrát tak komentoval sobotnú demonštráciu v Prahe, na ktorej sa podľa organizátorov zúčastnilo približne 250-tisíc ľudí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Protest nazvaný „Nenecháme si ukradnúť budúcnosť“, ktorý sa uskutočnil na pražskej Letenskej pláni, organizoval spolok Milion chvilek. Vystúpilo na ňom viacero známych osobností, ktoré kritizovali napríklad výdavky vlády na obranu, zámer previesť financovanie verejnoprávnych médií z koncesionárskych poplatkov na štátny rozpočet a ďalšie kroky vlády, ktoré podľa nich smerujú k oslabovaniu demokratických inštitúcií.

„Majú na to právo. Žijeme, vďaka bohu, v demokratickej krajine. Chápem, že ľudia nás nemajú radi... Tie veci, ktoré tam zazneli, nie sú z môjho pohľadu úplne pravdivé, ale je to ich právo, ja to rešpektujem, nemám s tým problém,“ komentoval protest Babiš. Podotkol, že ak by hnutie ANO vládlo samo, bolo by to „podstatne lepšie“ a mnohými vecami, pre ktoré má vláda v súčasnosti negatívny mediálny obraz, by sa hnutie nemuselo zaoberať. „Ale máme ten systém - ľudia rozhodli vo voľbách, že mám týchto dvoch koaličných partnerov,“ skonštatoval predseda vlády.

Znovu odmietol kritiku

Znovu odmietol kritiku, ktorá zaznela aj na demonštrácii, že by jeho kabinet dal málo peňazí na obranu. Zopakoval, že je pripravený to spojencom vysvetliť na júlovom summite NATO v Ankare. Pred niekoľkými dňami avizoval, že sa tam chystá namiesto prezidenta Petra Pavla, ktorý o tom však nevedel.

Na sobotnej demonštrácii sa zúčastnila aj manželka českého prezidenta Eva Pavlová, ktorá z nej pridala video na sociálne siete. Premiér to komentovať nechcel. „Pána prezidenta ani pani ‚prezidentovú‘ nechcem vôbec komentovať. Je to ich právo. ja som pána prezidenta nekomentoval od nástupu do funkcie... nemám k tomu čo povedať,“ dodal Babiš. Babiš v rozhovore pre server Blesk.cz tiež povedal, že nemá v pláne návštevu v Bielom dome. Dodal, že tam už raz bol, čo bol preňho zážitok, ale teraz je to vraj iný Donald Trump než vtedy.

Ďalšie zo Zoznamu