Huliak to povedal jasne: Už toho bolo dosť! Nech ide celý Zelenskyj do čerta, nemáme plyn ani ropu

BRATISLAVA - Ropná kríza pokračuje, ceny palív aj plynu každý deň rastie a zatiaľ to nevyzerá na koniec vojny na Blízkom východe. Okrem toho je poškodený ropovod Družba a na Slovensko tak neprúdi ruská ropa. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak už toho má dosť a odkazuje ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, nech ide do čerta.
"Už nech ide celý Zelenský do čerta! Matovič, Heger a Naď im dali všetky zbrane, čo sme mali, staráme sa o státisíce ukrajinských utečencov, EÚ im posiela stovky miliárd eur a výsledok? Nemáme plyn, nemáme ropu a Zelenský sa nám smeje do ksichtu. Najprv nám zablokuje ropovod a klame, že je zničený, odmieta pustiť na kontrolu ropovodu zástupcov Slovenska a Maďarska a potom má tú odvahu pýtať ďalšie desiatky miliárd eur ako pôžičku, ktorú určite nikdy nevráti," začal Huliak vo videu na sociálnej sieti.
Reagoval tak na posledné udalosti, ktoré hýbu aj Slovenskom - poškodený ropovod Družba, 90 miliardová pôžička Ukrajine, ktorú tento týždeň zablokovalo Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán blokuje schválenie pôžičky pre spory o dodávky ropy cez ropovod Družba. Veto je ochotný stiahnuť až po ich obnovení.
"Už toho bolo dosť! Žiadne peniaze by nemal dostať dovtedy, kým sa nezačne správať ako normálny človek a nie ako gauner. Pôžičku Ukrajine treba zablokovať, pokiaľ nezačne ropa opäť prúdiť do Európy," uzavrel Huliak.