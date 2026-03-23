Bratislavská polícia eviduje od začiatku roka 12 nehôd s účasťou motocyklistov

BRATISLAVA - Bratislavskí dopravní policajti od začiatku roka evidujú na území Bratislavského kraja 12 dopravných nehôd s účasťou motocyklistov, pričom jedna z nich mala tragické následky. Viacerí motocyklisti utrpeli zranenia a v jednom prípade je zdravotný stav zranenej veľmi vážny. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Zo štatistiky dopravných nehôd vyplýva, že spomedzi 12 dopravných nehôd s účasťou motocyklistu sú ich najčastejšími príčinami najmä nedanie prednosti v jazde, neprispôsobenie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča, nesprávna jazda v jazdných pruhoch, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami,“ priblížila hovorkyňa.
Polícia preto motocyklistom odporúča jazdiť primeranou rýchlosťou, predvídať a prispôsobiť jazdu aktuálnym podmienkam na ceste. Vodičov motorových vozidiel zároveň vyzýva, aby boli pri odbočovaní, zmene jazdného pruhu či vychádzaní z vedľajšej cesty mimoriadne opatrní a vždy sa presvedčili, či sa k nim nepribližuje motocyklista alebo iný účastník cestnej premávky.
„Každá dopravná nehoda môže mať tragické následky. Stačí pritom často len okamih nepozornosti alebo nesprávne rozhodnutie. Polícia preto vyzýva všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne a ohľaduplne,“ dodala Šimková.