Zazvonil zvonec a lásky je koniec: Kelly Osbourne 8 mesiacov po zásnubách... Rozchod!

LOS ANGELES - Kelly Osbourne prežíva jedno z najťažších období svojho života – po smrti otca Ozzyho Osbourna sa rozišla aj so snúbencom Sidom Wilsonom. Napriek osobným stratám sa snaží zostať silná a sústrediť sa najmä na svojho syna.
Kelly Osbourne prežíva náročné obdobie – okrem smútku zo straty svojho otca Ozzyho Osbourna sa musí vyrovnať aj s rozpadom vzťahu so snúbencom Sidom Wilsonom. Podľa informácií Daily Mail sa dvojica rozhodla ukončiť vzťah len niekoľko mesiacov po romantickej žiadosti o ruku, ktorá sa odohrala počas posledného koncertu Black Sabbath pred celou jej rodinou. Ona sama neskôr priznala, že to vôbec nečakala.
V poslednom období však pár čelil viacerým problémom. Ľudia z ich okolia naznačujú, že rozhodnutie rozísť sa neprišlo náhle, ale bolo výsledkom dlhodobejších ťažkostí. „Kelly a Sid sa rozhodli zrušiť svoje zasnúbenie. Kelly sa trápi po strate svojho otca. Proces smútenia je pre ňu mimoriadne náročný a robí všetko pre to, aby to zvládla. Pravdou je, že ona a Sid čelili problémom vo vzťahu už dlhší čas a veci neboli také, ako sa zdali. Snažili sa, aby to fungovalo, najmä kvôli ich dieťaťu, no napokon sa rozhodli, že rozchod je najlepším riešením. Kelly si za posledný rok prešla mnohým. Napriek všetkému zostáva triezva a teraz sa sústreďuje na seba a svoju úlohu matky.“
Spoznali sa ešte pred 27 rokmi a spoločne vychovávajú trojročného syna Sidneyho. Svoje city Kelly verejne priznala na Valentína 2022, keď zverejnila spoločnú fotografiu s dojímavým vyznaním: „Po 23 rokoch priateľstva nemôžem uveriť, kam sme sa dostali. Si môj najlepší priateľ, moja spriaznená duša a som do teba hlboko zamilovaná, Sidney George Wilson.“ Ich spoločný život sa neskôr presunul na farmu v americkom štáte Iowa.