PS hasí problém krátko pred snemom: Štedré státisíce od exposlanca a následná STOPKA, nevedel vysvetliť ich pôvod!

BRATISLAVA - Kým vláda a koalícia čelí veľkej kritike za aktuálne vedenie konsolidácie a jej priamych dôsledkov na slovenskú ekonomiku, aj v najsilnejšom opozičnom tábore musia riešiť pomerne výraznú kauzu. Progresívne Slovensko malo od bývalého poslanca a najnovšie aj člena s pozastaveným členstvom Martina Pekára prijať významne štedrú pôžičku vo výške viac ako 400-tisíc eur. To, ako mohol jeden z týchto hlavných donorov strany poskytnúť takú objemnú sumu, sa vysvetliť nepodarilo, a tak sa v hnutí spustili procesy.
Na nemalý dar pre progresívcov, ktorého pôvod sa nepodarilo úplne vysvetliť, upozornil portál Aktuality.sk. Ten konal na podnet prvých informácií, ktoré priniesol bývalý člen Sme rodina a najnovší samostatný politický hráč Peter Pčolinský. Ten upozornil na Pekárovo pozastavenie členstva.
Pekár roky predtým vystupoval vo farbách najskôr mimoparlamemtného zoskupenia SPOLU, ktoré sa pred voľbami v roku 2020 spojilo do partnerského politického "dua" PS/Spolu. Okrem roku 2020 tak kandidoval aj v roku 2023, kedy sa dokonca stal už aj poslancom Národnej rady.
Záhadný odchod z parlamentu na vlastnú žiadosť
Pekár sa však v poslaneckom kresle dlho neudržal a už v decembri, teda necelé tri mesiace po voľbách, sa mandátu vzdal a v opozičnom poslaneckom kresle ho nahradila Natália Nash. Verejnosti vtedy nebol dostatočne poskytnutý úplný dôvod Pekárovho odchodu z parlamentu a môžeme sa len domnievať, o čo išlo. Vtedy sa tvrdilo, že tak robí z osobných dôvodov.
Prvá nečakaná rošáda v parlamente! Náhle končí poslanec, nahradí ho žena: Prekvapením je aj, z ktorej strany
Záhadná pôžička v státisicoch eur a nemalý dar v desiatkách tisíc eur
O niekoľko mesiacov neskôr sa však začalo rozprávať o tom, že PS malo od Pekára, ktorý je považovaný za jedného z hlavných donorov strany, prijať 440-tisíc eur vo forme pôžičky. Ďalších takmer 50-tisíc eur mal PS-ku dokonca darovať. Hnutie Michala Šimečku preto začalo konať a v tomto momente mu už vrátili všetky dary a pôžičky.
Vedeniu PS prekážalo, že Pekár nevedel vysvetliť pôvod týchto peňazí, a tak mu pozastavili členstvo. To všetko sa deje len krátko pred sobotným (28. marca, pozn. red.) snemom strany v Trnave. Nasledovať bude zrejme úplne vylúčenie Pekára zo strany.
Chceli ma vyradiť z boja o post podpredsedu, vysvetľuje si tieto procesy Pekár
Peniaze od Pekára však neboli všetko. Pri informovaní o pôvode svojho majetku mal vraj "opakovane porušiť pravidlá predvolebnej kampane" a dokonca sa mal podľa Aktualít nevhodne správať voči členkám a zamestnankyniam hnutia.
Po prevalení kauzy sa k celému incidentu vyjadril aj samotný exposlanec a bývalý člen Progresívneho Slovenska Martin Pekár. "Keď rozhodujú polopravdy namiesto faktov, niečo je zle," uviedol video, v ktorom reaguje na zistenia portálu. "Nie je pravda, že som daroval niekoľko sto tisíc stranám PS a Spolu. Veľká časť týchto peňazí boli pôžičky, ktoré sa dávno splatili. PS som daroval dohromady okolo 45 000 eur v čase, keď nemalo prostriedky na svoj chod," hovorí Pekár s tým, že už sa berie za vylúčeného. Príjmy boli podľa neho zdanené a priznané. Dokonca dodal, že ho takto chceli vystrnadiť zo súťaže na post podpredsedu strany.
Pekára sa však oveľa viac dotklo obvinenie z nevhodného správania voči kolegyniam. "Stala sa situácia, ktorá bola zneužitá proti mne, kde moje žoviálne správanie a atmosféra, ktorú som okolo seba vytvoril, sa jednoducho nestretla s pochopením u jednej z kolegýň. Je mi to veľmi ľúto aj dodnes a okamžite som sa bol kolegyni ospravedlniť a okamžite som prijal opatrenie, že po tejto chate ste takéto správanie u mňa nevideli a ani neuvidíte," dodal Pekár s tým, že k ostatným obvineniam sa nateraz nebude vyjadrovať a označil ich za vyfabulované. Avizuje tiež, že sa k ním bude vyjadrovať za asistencie právneho zástupcu.
PS sa tlačovými správami alebo statusmi k celej kauze zatiaľ nijak verejne a samostatne nevyjadrilo a len reagovalo na otázky Aktualít.