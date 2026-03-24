Na testy išiel 139-krát! Poliak robí vodičák už 7 rokov, JEDNA banálna chyba v učení ho stála roky života

TARNÓW - Trpezlivosť, ktorá sa len tak nevidí. Muž z Poľska sa nevzdal ani po desiatkach neúspechov a teoretickú skúšku na vodičský preukaz napokon zvládol až na 139. pokus.
V poľskom Tarnówe sa odohral nezvyčajný príbeh vytrvalosti. Jeden z miestnych obyvateľov sa snaží získať vodičský preukaz už od roku 2017 a napriek opakovaným neúspechom pokračoval ďalej. Teoretickú časť skúšky sa mu podarilo úspešne zvládnuť až po 139 pokusoch, informuje Polsat News.
Kedy nastal zlom?
Podľa riaditeľa tamojšieho centra cestnej premávky Pawła Gurgula bol dôvodom jeho dlhodobých problémov najmä spôsob prípravy. Uchádzač totiž spočiatku využíval len skúšobnú verziu testov, ktorá neobsahovala kompletný súbor otázok. Zlom nastal až v momente, keď prešiel na plnú verziu študijných materiálov. Postupne si osvojil všetky potrebné vedomosti a s každým ďalším pokusom sa približoval k úspechu, až sa mu napokon podarilo skúšku úspešne absolvovať.
Tým sa však jeho cesta nekončí. Pred ním je ešte praktická časť, ktorá preverí jeho schopnosti priamo za volantom. Podľa Gurgula však slabšie výsledky v teórii nemusia automaticky znamenať neúspech aj v praxi. Ako dodal, nie je výnimočné, že niektorí uchádzači opakujú teoretickú časť viackrát, no jazdy zvládnu bez problémov hneď na prvý pokus.