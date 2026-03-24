Genzer sa v Let's Dance snaží, ale nejde mu karta: Jablonský nechápal, Polnišová si musela zakryť tvár

BRATISLAVA – Markíza ho predstavila vo veľkom štýle a očakávania divákov boli enormné. Richard Genzer zasadol do porotcovského kresla aktuálnej série Let's Dance a všetci čakali príval zábavy, no opak je pravdou.
V treťom kole sa jeho „vtipy“ minuli účinku a porotcovské hodnotenie zanechalo súťažiacich aj divákov v rozpakoch. „To bolo niečo tak pekné. To bolo tak čisté ako tá dokrútka. Tie točky tam mi pripomínali detstvo, rád som sa pozeral, keď sa vypúšťa vaňa. A vyzeralo to ako ten vír. Potom ten valčík doprava – doľava, mne to pripomenulo voľby u nás. Či je to doprava alebo doľava, je to jedno, ale toto dopadlo lepšie ako voľby u nás,“ komentoval Genzer výkon Jakuba Jablonského.
V publiku ostalo tráne ticho, len zopár jedincov sa zo slušnosti zasmialo. Dokonca aj inak zhovorčivý Jablonský stratil na chvíľu reč. „Ďakujeme,“ vykoktal zo seba a z jeho výrazu bolo jasne čitateľné, že vlastne ani nevie, čo si má o takomto hodnotení myslieť.Trápny moment sa zopakoval aj pri hodnotení Petry Polnišovej. Tá venovala tanec svojej milovanej mame.
Porotcovia boli dojatí a Laura Arcolinová sa dokonca rozplakala. Potom však prišiel na rad Genzer, ktorý túto dojímavú chvíľu pošľapal. „Bolo to krásne a ďakujem, že si mi predstavila moju budúcu svokru. Ja by som tiež veľmi rád tancoval s mamou a zobral by som ju sem, ale myslím, že by v okolí došlo pivo. Mama si dá rada pivo,“ zadrel. Polnišovej zostalo trápne za kolegu - chytala sa za čelo, rukou si zakrývala tvár. Vyzerá to tak, že zatiaľ čo tanečníci predviedli krásne výkony, český zabávač sa tentoraz postaral o úplne iný druh „show“ – a nie úplne úspešný.
