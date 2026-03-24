Genzer sa v Let's Dance snaží, ale nejde mu karta: Jablonský nechápal, Polnišová si musela zakryť tvár

Humor Richarda Genzera zostal v 3. kole Let´s Dance nepochopený. (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA – Markíza ho predstavila vo veľkom štýle a očakávania divákov boli enormné. Richard Genzer zasadol do porotcovského kresla aktuálnej série Let's Dance a všetci čakali príval zábavy, no opak je pravdou.

V treťom kole sa jeho „vtipy“ minuli účinku a porotcovské hodnotenie zanechalo súťažiacich aj divákov v rozpakoch. „To bolo niečo tak pekné. To bolo tak čisté ako tá dokrútka. Tie točky tam mi pripomínali detstvo, rád som sa pozeral, keď sa vypúšťa vaňa. A vyzeralo to ako ten vír. Potom ten valčík doprava – doľava, mne to pripomenulo voľby u nás. Či je to doprava alebo doľava, je to jedno, ale toto dopadlo lepšie ako voľby u nás,“ komentoval Genzer výkon Jakuba Jablonského.

V publiku ostalo tráne ticho, len zopár jedincov sa zo slušnosti zasmialo. Dokonca aj inak zhovorčivý Jablonský stratil na chvíľu reč. „Ďakujeme,“ vykoktal zo seba a z jeho výrazu bolo jasne čitateľné, že vlastne ani nevie, čo si má o takomto hodnotení myslieť.Trápny moment sa zopakoval aj pri hodnotení Petry Polnišovej. Tá venovala tanec svojej milovanej mame.

Porotcovia boli dojatí a Laura Arcolinová sa dokonca rozplakala. Potom však prišiel na rad Genzer, ktorý túto dojímavú chvíľu pošľapal. „Bolo to krásne a ďakujem, že si mi predstavila moju budúcu svokru. Ja by som tiež veľmi rád tancoval s mamou a zobral by som ju sem, ale myslím, že by v okolí došlo pivo. Mama si dá rada pivo,“ zadrel. Polnišovej zostalo trápne za kolegu - chytala sa za čelo, rukou si zakrývala tvár. Vyzerá to tak, že zatiaľ čo tanečníci predviedli krásne výkony, český zabávač sa tentoraz postaral o úplne iný druh „show“ – a nie úplne úspešný.


Viac o téme: Richard GenzerLet's Dance 11Lets Dance 11
3. kolo Let´s Dance
Červený koberec Let's Dance: Zvodná Zuzana Šebová a pamätáte si ešte Petru Marko? Aha, ako vyzerá!
Domáci prominenti
FOTO Let's Dance, Jakub Jablonský
Jablonský je v tom až po uši! Svoju partnerku hltal očami: Petra v slzách...
Domáci prominenti
3. kolo Let's Dance:
3. kolo Let's Dance: Krásne vyznania, potoky sĺz, Pocisková prvýkrát ukázala deti a... Títo vypadli!
Domáci prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Nela
Vášeň na parkete, Pocisková balila porotcu! A čo Ďurovčík? Ten nemal zľutovanie: Nalož jej!
Domáci prominenti

Odporúčame

Zoznam TV

Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Majstri Európy z roku 1976 sa stretli po 50 rokoch
Zoznam TV
BMW i3 Neue Klasse
BMW i3 Neue Klasse
Auto-Moto
Paulína Bátovská Fialková po rozlúčke: Chcela som skončiť na vrchole
Paulína Bátovská Fialková po rozlúčke: Chcela som skončiť na vrchole
Zoznam TV

Domáce správy

Premiér SR Robert Fico.
Dnes zasadne vláda v Hronských Kľačanoch: Okrem tém regiónu sa bude venovať i legislatíve
Domáce
Napätie vo svete narastá:
Napätie vo svete narastá: Vojny menia nálady aj na Slovensku, ministerstvo mení pravidlá pre DRONY na letiskách!
Domáce
FOTO Na Slovnaftskej ulici v
V Bratislave horelo úmyselne: Štyri chaty na Slovnaftskej ulici zachvátil požiar
Domáce
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Vážna zrážka áut: Vyslali sanitky, hlásia viacero ranený aj dieťa. FOTO z miesta nešťastia
Banská Bystrica

Zahraničné

Austrália a EÚ sa
Austrália a EÚ sa dohodli: Podpísali dohodu o voľnom obchode
Zahraničné
Severokórejský vodca Kim Čong-un
Ostré slová! Kim označil Južnú Kóreu za najnepriateľskejší štát: Zaplatia za každú provokáciu
Zahraničné
Letecká katastrofa! Pri havárii
Letecká katastrofa! Pri havárii armádneho lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Drony poškodili
MIMORIADNY ONLINE Drony poškodili ropné zásobníky! Ďalša vlna ruských útokov na Ukrajinu
Zahraničné

Humor Richarda Genzera zostal
Genzer sa v Let's Dance snaží, ale nejde mu karta: Jablonský nechápal, Polnišová si musela zakryť tvár
Domáci prominenti
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry:
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry: Rodila doma... Skoro 30 hodín!
Domáci prominenti
Anna Polívková
Dcéra Bolka Polívku si chcela dať zmenšiť NOS, potom zmenila názor: Taliansky boháč si ju vzal aj tak!
Osobnosti
Kormúthovej problémy pred Let's
Kormúthovej problémy pred Let's Dance: Najprv veľký šok a potom... Ach jaj!
Domáci prominenti

Európa varuje 450 miliónov
Európa varuje 450 miliónov ľudí: Pripravte si TENTO 72-hodinový balíček, kým nie je neskoro! Máte doma TIETO zásoby?
Zaujímavosti
Rande skončilo FIASKOM: Žena
Rande skončilo FIASKOM: Žena skončila v nemocnici, z jej tela zmizol TENTO predmet! Prehľadali celú posteľ, no márne
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
Jedno jablko denne a netreba lekára? Fakty a mýty v medicíne
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
MÝTUS o lacnom socializme? Reštaurátor ukázal zostavu z roku 1986, ktorá by dnes stála CELÝ MAJETOK!
Zaujímavosti

Dobré správy

Založenie e-shopu nikdy nebolo
Založenie e-shopu nikdy nebolo jednoduchšie: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk

Ekonomika

Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!

VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
Futbal
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
NHL
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
Tipsport liga
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
Fantastická správa pre slovenský hokej: Ďalší mladý talent má šancu zahrať si v NHL
NHL

FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava

7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Ste v tíme nový? LinkedIn je váš najlepší „ťahák“ na mená aj Small Talk
Rady, tipy a triky

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Veda a výskum
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Armádne technológie
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Nová pilulka znížila „zlý“ cholesterol o 60 %. Funguje aj tam, kde bežná liečba zlyháva
Veda a výskum
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Chuť na sladké nezmizne ani keď ho prestaneš jesť. Vedci zistili, prečo telo ignoruje tvoje diétne snahy
Veda a výskum

Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada

