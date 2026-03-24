Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

Szijjártó mal Pellegrinimu vybavovať cestu do Ruska: Gašpar tomu neverí

TASR

HRONSKÉ KĽAČANY - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) neverí informáciám, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó mal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu ako predsedovi vlády v roku 2020 vybavovať zahraničnú cestu do Moskvy. Uviedol to pred rokovaním vlády v Hronských Kľačanoch (okres Levice), na ktorom sa v utorok zúčastní.

„Vidím to tak, že všetky aktivity, ktoré sa momentálne rozvíjajú okolo ministra zahraničných vecí Maďarska Szijjártóa, súvisia s tým, aby čo najviac spochybnili jeho, a teda aj Viktora Orbána a voľby dopadli v neprospech Orbána,“ skonštatoval Gašpar. Zároveň verí v to, že voľby sa ovplyvňujú. Každá veľmoc má podľa poslanca svoje záujmy a cez hybridné hrozby a útoky sa pokúša stabilizovať situáciu v nejakom štáte vo svoj prospech.

Poslanec Glück o aktuálnej situácii ohľadom podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) považuje tieto informácie za nemilé. Pripomenul, že v roku 2020 ešte nebola vojna na Ukrajine a z jeho pohľadu nebolo nastavenie voči Rusku také striktné, ako je v súčasnosti. „V tej dobe by som to možno akceptoval. Vladimir Putin bol akceptovaný svetový líder v tom čase. V dnešnej dobe je v izolácii. Je rozdiel v pohľade vtedy a dnes, ale nechcem sa v tomto prípade zastávať ani kritizovať,“ povedal Migaľ. Zároveň podotkol, že ovplyvňovanie volieb tu bolo vždy.

Šaško podľa vlastných slov pozná Pellegriniho

Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa vlastných slov pozná Pellegriniho ako korektného a férového človeka. „Aj na medzinárodnej úrovni je rešpektovaný politik a určite nepotrebuje nikoho, a obzvlášť nie zo zahraničia, aby mu niečo dohadoval a vybavoval. Je vybavený schopnosťami, že keď niečo potrebuje, vybaví si to sám,“ skonštatoval.

Podľa informácií Denníka N mal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na žiadosť premiéra Maďarska Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je „kľúčovo dôležité“, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho v Moskve by mu „veľmi pomohlo vyhrať voľby“. Hlava štátu uviedla, že sa v roku 2020 zúčastnil na štandardnom rokovaní a nenechá sa nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít.

