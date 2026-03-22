Znechutený Roman Luknár: Herecké prostredie je samá faloš! Kolegom adresoval ostré slová

BRATISLAVA – Tvrdé slová bez servítky! Herec Roman Luknár si poriadne zgustol na vlastných kolegoch a otvorene priznal, čo si o nich myslí. Podľa neho je herecký svet plný pretvárky, závisti a falošných úsmevov!
Diváci si ho pamätajú napríklad zo seriálu Panelák, no dnes žije úplne iný život. V bratislavskej Rači si užíva pokoj, prírodu a spoločnosť svojho psíka. Od hereckého prostredia si drží odstup – a má na to poriadne ostré dôvody. „Mňa by už dnes do divadla nikto nedostal. Mne totiž strašne vadí ten kolektív,“ povedal bez okolkov. A tým len začal. „V mojom prípade je problém stýkať sa s tými ľuďmi a tváriť sa 20 – 30 rokov, že sme kamaráti. A pritom si závidíme aj nos medzi očami,“ priznal otvorene pre portál 360.
Podľa jeho slov je pretvárka v tejto profesii úplne bežná. „To je taký starý vtip – stretli sa dvaja herci a neohovárali. To je celý vtip,“ dodal ironicky. Herectvo podľa neho priťahuje špecifické typy ľudí. „Tá profesia je o tom, že človek je exhibicionista, potrebuje sa ukazovať a páči sa mu, že mu ľudia dávajú spätnú väzbu. A to sú pre mňa také diagnózy…“ nešetril kritikou. Aj preto sa rozhodol zo sveta divadla odísť.