DESIVÁ nehoda na kruhovom objazde! Vodič nedal prednosť kolobežkárovi, VIDEO zrážky: Skončil v nemocnici

BANSKÁ BYSTRICA - Vodič osobného auta zrazil v nedeľu (15. 3.) 37-ročného kolobežkára na kruhovom objazde v Banskej Bystrici. Muž skončil po zrážke v nemocnici a prípad vyšetruje Okresný dopravný inšpektorát. Polícia zverejnila dramatické video z nehody.
K desivej nehode došlo v nedeľu krátko po 17.00 h na kruhovom objazde v Banskej Bystrici. "Podľa doterajších zistení osobné vozidlo vchádzajúce do kruhového objazdu nedalo prednosť kolobežke a došlo k zrážke. 37-ročný vodič kolobežky bol z miesta prevezený do nemocnice. Nehoda je v štádiu objasňovania na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Banskej Bystrici," priblížila banskobystrická krajská polícia.
Polícia zverejnila zábery z osudnej zrážky, ktorú zachytili kamery. Poukazuje na to, že stačí len malá chvíľka nepozornosti a môže dôjsť k nešťastiu. "Vždy sa plne venujte vedeniu vozidla a sledujte situáciu v cestnej premávke," vyzýva polícia.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy!