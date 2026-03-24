V Dánsku sa začali parlamentné voľby: Vedie strana úradujúcej premiérky

KODAŇ - Dánski voliči rozhodujú v utorok vo voľbách o novom zložení parlamentu. Favorizovaná je strana úradujúcej premiérky Mette Frederiksenovej po tom, ako sa postavila na odpor americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v otázke budúcnosti Grónska. Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h, informuje správa agentúry AFP.
Na základe posledných prieskumov má Frederiksenovej strana Sociálnych demokratov náskok deviatich mandátov pred liberálnou stranou Venstre. Ani jedna z nich však pravdepodobne nezíska väčšinu v dánskom parlamente - Folketingu. O jeho zložení na nasledujúce štyri roky rozhoduje viac než 4,3 milióna oprávnených voličov.
Frederiksenová vypísala voľby minulý mesiac. Parlament má celkovo 179 poslancov, z toho 175 je volených v samotnom Dánsku a zvyšné štyri mandáty pripadajú na dve poloautonómne územia kráľovstva – po dvoch poslancoch volia v Grónsku a na Faerských ostrovoch. Sociálna demokratka Frederiksenová vedie Dánsko od polovice roka 2019. V súčasnosti je jej strana v koalícii s liberálnou Ľavicou (Venstre), ktorej lídrom je minister obrany Troels Lund Poulsen a centristickým zoskupením Umiernení (Moderates), na čele s ministrom zahraničných vecí Larsom Lökkem Rasmussenom, ktorý v minulosti zastával funkciu premiéra.
Štyridsaťosemročná dánska premiérka je známa svojou silnou podporou Ukrajiny v jej obrane proti ruskej invázii, ako aj reštriktívnym prístupom k migrácii, čím pokračuje v tradičnej dánskej politike pokračujúcej už dve desaťročia, píše AP. Otázka Grónska, poloautonómneho ostrova pod správou Kodane, v uplynulých mesiacoch zamestnávala vládu najviac a bola tiež dôležitou témou predvolebnej kampane. Frederiksenová v januári varovala, že prípadné zabratie Grónska Spojenými štátmi, ktorým sa Trump opakovane vyhrážal, by mohlo vyústiť do konca Severoatlantickej aliancie. Situácia v súvislosti s týmto sporom sa však zatiaľ upokojila, píše AP. Väčšina Dánov sa domnieva, že Grónsko by malo zostať súčasťou kráľovstva.