24-ročná vodička sadla za volant v čase zákazu! VIDEO Následne si chcela presadnúť a klamať

TRENČÍN - Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinili dopravní policajti z Trenčína 24-ročnú vodičku automobilu značky Audi A4. Šoférovala v čase zákazu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Po zastavení automobilu policajnou hliadkou si žena presadla na zadné sedadlo, na miesto vodiča si sadol jej spolujazdec. Policajtov neoklamala, navyše zistili, že má zákaz viesť motorové vozidlá. Polícia spracovala podnet na väzobné stíhanie obvinenej, rozhodoval o ňom súd.