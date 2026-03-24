Bill Cosby už pozná svoj trest za sexuálne zneužitie: Obeti zaplatí astronomickú sumu!

LOS ANGELES – Civilná porota v štáte Kalifornia v pondelok uznala amerického herca Billa Cosbyho za zodpovedného za podanie drog a sexuálne napadnutie ženy v roku 1972 a uložila mu zaplatiť odškodné v celkovej výške 59,25 milióna dolárov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Po takmer dvojtýždňovom procese v Santa Monice porotcovia rozhodli, že 88-ročný Cosby je zodpovedný za sexuálne napadnutie Donny Motsingerovej. Za vzniknutú ujmu jej porota prisúdila 17,5 milióna dolárov a za budúcu ujmu 1,75 milióna dolárov. V druhej fáze procesu porota poškodenej prisúdila ďalších 40 miliónov dolárov ako tzv. represívne odškodné. Cosbyho právnička avizovala odvolanie proti verdiktu.
Rozhodnutie poroty prišlo takmer päť rokov po tom, čo bol Cosby prepustený z väzenia v Pensylvánii, keď tamojší Najvyšší súd zrušil jeho predchádzajúce odsúdenie na základe podobných obvinení. Motsingerová bola v čase incidentu servírkou v reštaurácii pri San Franciscu. Tvrdí, že ju Cosby pozval na svoje stand-up vystúpenie a podal jej víno a dve tabletky, o ktorých sa domnievala, že ide o aspirín. Následne bola podľa jej slov liekmi omámená a sexuálne napadnutá.
Cosby počas procesu nevypovedal. Medzi svedkami bola aj Andrea Constandová, administrátorka športového oddelenia Temple University, ktorú Cosby tiež sexuálne napadol. V roku 2018 bol za to odsúdený. Rozsudok bol neskôr zrušený, keďže Cosby podľa vlastných slov vypovedal s presvedčením, že má imunitu pred trestným stíhaním. Motsingerová svoje obvinenia pôvodne zverejnila anonymne v roku 2005. Podobné obvinenia proti Cosbymu vznieslo viac ako 60 žien, herec ich všetky poprel. Cosby, kedysi známy ako „otec Ameriky“, sa stal prvou celebritou odsúdenou počas hnutia #MeToo.