Nicki Minaj čelí žalobe: Odmieta vraj zaplatiť dlh vo výške 275-tisíc dolárov!

LOS ANGELES- Známa americká rapperka Nicki Minaj čelí poriadnemu škandálu. Podľa informácií portálu TMZ ju žaluje produkčná spoločnosť, ktorá tvrdí, že jej hviezda dlhuje viac ako 275-tisíc dolárov!
Celý spor sa točí okolo firmy 24/7 Productions, ktorá mala pre speváčku zabezpečovať produkčné služby. Spolupráca medzi stranami sa začala už v roku 2022 počas odovzdávania cien MTV Video Music Awards, kde firma zabezpečovala technické zázemie pre vystúpenia. Napätie však nastalo koncom roka 2023. Nicki mala spoločnosť požiadať o pomoc pri organizácii koncertov v rámci Jingle Ball a tiež pri uvedení jej albumu Pink Friday 2.
Podľa žaloby firma pripravila rozpočty, zabezpečila personál, zvuk, svetlá, dopravu aj celkovú logistiku. A tu prichádza problém. 24/7 Productions tvrdí, že za tieto služby zaplatila vopred viac než 275-tisíc dolárov s tým, že jej budú peniaze následne preplatené. To sa však podľa ich slov nikdy nestalo. Paradoxom je, že Nickina spoločnosť mala za vystúpenia na Jingle Ball zinkasovať približne 650-tisíc dolárov. Napriek tomu vraj účet voči produkčnej firme ostal nevyrovnaný.
Spoločnosť tvrdí, že sa roky snažila peniaze získať späť, no odpoveď zo strany tímu speváčky bola stále rovnaká: „Pozrieme sa na to.“ Prípad už skončil na súde. Firma žaluje Nicki Minaj za porušenie zmluvy a požaduje odškodné presahujúce 275-tisíc dolárov. Ako celý spor dopadne, zatiaľ nie je jasné. Jedno je však isté – rapperka má na krku poriadny problém!