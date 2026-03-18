Šutaj Eštok to skúša z iného konca: Vojna na novom fronte, ministerstvo žiada PREVERIŤ Kubinove statusy

BRATISLAVA - Meno Peter Kubina je už na verejnosti viac ako známe a advokát sa skloňuje hlavne v prípadoch, kde figurujú bývalí elitní vyšetrovatelia, tzv. čurillovci. Právne služby im poskytuje práve Kubina. Dlhodobý konflikt ministra vnútra s klientmi Kubinu sa prelieva do nového priestoru. Šutaj Eštok totiž žiada preveriť statusy populárneho advokáta. Ten ich má skutočne požehnane.
Ministerstvo vnútra SR podalo sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru (SAK) pre vyjadrenia advokáta Peter Kubina. Podľa rezortu vedeného Matúš Šutaj Eštok mali jeho statusy na Facebooku prekročiť hranice profesionálnej komunikácie a môžu napĺňať znaky disciplinárneho previnenia.
Ministerstvo to uviedlo v stanovisku, ktoré pre Denník N poskytol hovorca Matej Neumann. Ministerstvo vraj "identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov Slovenskej advokátskej komory prekračujú hranice slobody prejavu advokáta".
Šutajov Eštokov rezort argumentuje cieleným spoločenským tlakom
Rezort zároveň upozorňuje, že takéto vyjadrenia môžu byť podľa neho cielene zamerané na vytváranie mediálneho a spoločenského tlaku. Ten sa môže prenášať do verejnej diskusie a v konečnom dôsledku ovplyvňovať nezávislosť súdov či dôveru verejnosti v právny štát.
"Rezort vnútra si váži a rešpektuje slobodu prejavu, avšak v prípade advokáta JUDr. Petra Kubinu identifikovalo viacero priťažujúcich okolností, ktoré aj z pohľadu rozhodovacej praxe súdov a disciplinárnych orgánov SAK prekračujú hranice slobody prejavu advokáta," uviedlo ministerstvo.
Zároveň zdôraznilo, že nechce vstupovať do verejnej polemiky, ale požiadalo Slovenská advokátska komora o prešetrenie celej veci.
Kubina je známy z prípadu čurillovcov
Kubina dlhodobo zastupuje policajtov známych ako čurillovci. V prípade súvisiacom s akciou Kajúcnik upozorňuje na možné porušovanie práv obvinených. Tvrdí, že vyšetrovatelia jeho klientom maria právo na obhajobu aj slobodnú voľbu advokáta.
Advokát zároveň namieta, že ho chce Úrad inšpekčnej služby vypočuť ako svedka, čo podľa neho zákon neumožňuje, ak ide o informácie získané pri výkone obhajoby. Zaujímavosťou je, že Kubina zastupuje aj policajtov okolo Jána Čurillu, s ktorými minister Šutaj Eštok v minulosti prehral súdny spor.
Je to zastrašovanie, tvrdí Kubina
Na zverejnené informácie ministerstvom už reaguje aj sám Kubina. "Zatiaľ teda neviem presne o čo ide. Keď mi sťažnosť bude zaslaná na vyjadrenie, tak sa (ako vždy doteraz) k veci vyjadrím, poskytnem všetku potrebnú súčinnosť a kompetentné orgány SAK rozhodnú. V tejto chvíli môžem teda k tejto veci povedať len toľko, že tento krok vnímam ako zastrašovanie advokáta výkonnou mocou pre výkon jeho povolania," uviedol Kubina.
"Túto sťažnosť zároveň považujem za najvyššiu formu ocenenia kvality a doterajších výsledkov mojej práce, aké mi táto protistrana vo svojom aktuálnom rozpoložení dokáže prejaviť. V tomto zmysle im za to ďakujem," doložil na záver Kubina.