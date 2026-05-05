AKTUÁLNE Slovák obvinený z otravy detskej výživy ide za mreže! Žil vraj v luxuse, prehliadka bytu priniesla hrozný objav

VIEDEŇ - Slováka, ktorý je podozrivý z otrávenie detských výživ, zobral súd v Rakúsku do väzby pre obavy z marenia spravodlivosti a úteku. Muž naďalej popiera všetky obvinenia.
Informuje o tom rakúsky denník Kronen Zeitung. Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland zadržala 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy značky HiPP v sobotu. Ukázalo sa, že ide o Slováka, ktorý žije v Rakúsku.
Má ísť o bývalého zamestnanca spoločnosti HiPP, ktorý prišiel o prácu vo februári minulého roka, keď bola ukončená výroba. Pokus o vydieranie bol zrejme aktom pomsty. Ako píše Krone Zeitung, 39-ročný Pavel S. je otcom troch detí, ktorý mal okrem straty práce problémy aj v súkromnom živote. Krátko po strate práce ho mala opustiť manželka a nasledoval rozvod. S koncom vzťahu zrejme stratil aj pravidelný kontakt so svojimi tromi deťmi. Podľa rakúskych médií má byť obvinený muž dobre situovaný.
Počas domovej prehliadky 39-ročného muža, ktorý pracoval v strednom manažmente v rakúskej pobočke Hipp v Gmundene, mal byť medzi zaistenými predmetmi aj jed na potkany. Analyzovaný bol aj navigačný systém jeho Range Roveru. Váhu by mohli mať aj údaje z jeho inteligentných hodiniek. Obvinený ich však má v úmysle použiť na dokázanie svojej neviny. Od začiatku vinu odmieta a vyšetrovanie označil za "prepadák." Tvrdí, že nemal potrebu vyhrážať sa svojmu bývalému zamestnávateľovi a údajne pre neho nebola dôležitá ani samotná výpoveď, ktorú dostal.
Vysvetlenie mal aj na veľké množstvo jedu na potkany, ktorý našli policajti v jeho byte. Tvrdí, že na Slovensku prevádzkuje farmu, kde jed často potrebuje na vyhubenie hlodavcov. Prečo ho však našli u neho v Rakúsku, jasné nie je.
Jed na potkany v detskej výžive
V rakúskej spolkovej krajine Burgenland hraničiacej so Slovenskom zaistili v polovici apríla pohár dojčenskej výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo päť pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Dokopy bolo zatiaľ nájdených päť otrávených balení v Česku, na Slovensku a v Rakúsku. Jedno údajne ešte stále nenašli, mal by byť v obehu na pultoch v Rakúsku.
Muž je v Rakúsku obvinený z úmyselného ohrozenia verejnosti a pokusu o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. Prípad vyšetruje aj nemecká prokuratúra. Vyšetrovanie sa začalo potom, ako bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V emaile požadoval vydierač peniaze údajne už koncom marca. Žiadal dva milióny eur. E-mail poslal do bežnej schránky, kde si ho najskôr nikto nevšimol. Objavený bol až v čase, keď už boli poháre s jedom v obchodoch. Samotný výrobca detskej výživy v potvrdil, že sa stal obeťou vydierania.