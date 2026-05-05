V koalícii to zaiskrilo pre 13. dôchodky! Gašpar otvoril tému možných zmien, ostrá REAKCIA ministra Tomáša

BRATISLAVA - Stačila zmienka o možných zmenách pri 13. dôchodkoch a oheň bol na streche. Podredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SSD) počas víkendu otvoril tému možných úprav a argumentoval pritom výdavkami, ktoré sú na ne vynakladané. To však vytočilo ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), pre ktorého sú 13. dôchodky srdcovou témou a koaličnému partnerovi odkázal, že kým bude on na ministerstve, nič sa meniť nebude.
Možné zmeny v 13. dôchodku naznačil počas víkendu podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SSD), ktorý sa nechal počuť, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. „Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že najväčším problém sú výdavky v tejto sociálnej oblasti,“ povedal.
Argumentoval aj Úniou dôchodcov, ktorá podľa jeho slov tiež hovorí, že sú dôchodky, ktoré sú na hranici toho, či dôchodca potrebuje 13. dôchodok. „Uvidíme, aké budú okolo toho čísla a fakty, lebo sa nakoniec môže ukázať, že je tu 70 či 80 percent dôchodcov, ktorí jednoznačne ten 13. dôchodok potrebujú,“ poznamenal.
Takéto nápady však zabrnkali na strunu ministrovi práce Erikovi Tomášovi (Hlas-SD), ktorý jasne odkázal, že kým bude Hlas-SD vo vláde, nebude sa nič meniť. „Zásahy do tohto systému, aj zakryté adresnosťou atď., by ten systém mohli tak narušiť, že napokon by 13. dôchodok nebol,“ uviedol ešte cez víkend.
V obrane 13. dôchodkov pokračoval aj v pondelok, keď povedal, že ho prekvapilo, že s návrhom týkajúcim sa zmeny vyplácania 13. dôchodkov prišiel práve Smer-SSD, keďže sám premiér Robert Fico má byť proti. „Predseda vlády na kontrolnom dni na ministerstve za mojej prítomnosti povedal, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné, tak som si myslel, že sú nedotknuteľné aj pre Smer, ale vyzerá to tak, že v Smere sa otvára diskusia o nejakom nabúraní tohto systému,“ rozčuľoval sa.
"Pre stranu Hlas-SD cez toto nejde vlak, je to červená čiara," povedal. Pripomenul tiež, že išlo o principiálnu podmienkou účasti ich strany v akejkoľvek vláde. "Ak by sa niečo malo výrazne zmeniť, tak potom by sme museli prehodnotiť našu účasť vo vláde," zašiel ešte ďalej Pripomenul tiež, že 13. dôchodok už nie je sociálnou, ale dôchodkovou dávkou.
Miernejší vo vyjadreniach bol v pondelok už aj samotný Gašpar. „Skôr si myslím, že sa treba začať rozprávať, ako tento systém upgradnúť po voľbách,“ hovoril. Aj naďalej však hovoril o adresnosti. „To slovíčko adresnosť by malo byť uplatňované naprieč viacerými sociálnymi dávkami a celým sociálnym systémom,“ povedal Gašpar s tým, že dnes na to máme technológie, aby sme to vedeli nastaviť. Ako príklad uviedol seniorov s dôchodkami nad 2-tisíc eur.