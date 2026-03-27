Pozor na nefunkčné systémy! Ministerstvo vnútra hlási krátkodobé výpadky pre technické úpravy

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje na možné a krátkodobé výpadky jeho informačných systémov. Vysvetľuje, že zvyšuje úroveň bezpečnosti svojich IT systémov, čo môže tieto výpadky spôsobiť. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann s tým, že k obnoveniu bežnej prevádzky by malo dôjsť v doobedňajších hodinách.
„MV SR zvyšuje úroveň bezpečnosti svojich IT systémov, čo môže dočasne spôsobiť spomalenie alebo krátkodobé výpadky služieb. Klientske centrá boli o situácii usmernené. Na odstránení obmedzení intenzívne pracujeme a predpokladáme obnovenie bežnej prevádzky ešte v doobedňajších hodinách,“ priblížil. Rezort sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlnil.