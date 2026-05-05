Chaos a STRACH na palube výletnej lodi v KARANTÉNE kvôli smrtiacemu vírusu: Emotívne VIDEO pasažiera

PRAIA - Výletná loď MV Hondius je v úplnej karanténe, nebezpečný vírus si vyžiadal tri obete. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslala na miesto odborníkov a uvoľnila núdzové financie. Pasažieri, vrátane "travel blogera" Jakea Rosmarina, prežívajú v izolácii atmosféru neistoty a strachu.
Výletná plavba pri pobreží Kapverd sa zmenila na dramatickú zdravotnú krízu. Loď MV Hondius je aktuálne v izolácii, po tom čo sa na palube objavilo šesť podozrivých prípadov hantavírusu. Tri osoby už zomreli a WHO, spolu s miestnymi úradmi, zaviedli prísne opatrenia, vrátane úplnej karantény a rozsiahlej dezinfekcie.
Situácia na palube pod dohľadom WHO
Zdravotnícke tímy Kapverd monitorujú stav pasažierov aj posádky nepretržite. WHO okamžite uvoľnila núdzové financie a vyslala odborníkov na podporu vyšetrovania. Podľa Marie Van Kerkhovej, dočasnej riaditeľky pre prevenciu epidémií, je prioritou bezpečnosť ľudí na palube: „Laboratórne testy prebiehajú a spolupracujeme s úradmi na identifikácii zdroja nákazy prostredníctvom epidemiologických vyšetrovaní,“ uviedla.
Hantavírusy sa zvyčajne prenášajú kontaktom s hlodavcami a prenos medzi ľuďmi je považovaný za veľmi zriedkavý. Napriek tomu úrady nariadili úplné zastavenie aktivít na lodi a pasažieri musia zostať zatvorení vo svojich kajutách. Van Kerkhove dodala, že riziko pre širšiu populáciu zostáva nízke, no situácia na lodi si vyžaduje maximálnu opatrnosť.
Pasažier opisuje chaos a strach
Medzi izolovanými pasažiermi je aj známy travel bloger Jake Rosmarin, ktorý z kajuty zverejnil emotívne video. V ňom opisuje atmosféru neistoty a strachu, ktorá na lodi panuje. „Normálne by som takýto typ videa neurobil, ale cítim, že musím niečo povedať. To, čo sa deje na MV Hondius, je pre nás všetkých veľmi reálne,“ povedal.
Rosmarin upozornil, že za číslami a štatistikami sú skutoční ľudia, ktorí prežívajú izoláciu a strach o vlastné zdravie. „Nie sme len príbeh alebo titulky v novinách. Sme ľudia s rodinami a životmi, ktoré na nás čakajú doma,“ pokračuje.
Najťažšie je podľa neho to, že pasažieri nedostávajú jasné informácie a nevedia, čo bude nasledovať. V závere svojho odkazu prosil o rešpekt a pochopenie. „Chceme sa cítiť v bezpečí, mať jasno v tom, čo sa deje, a vrátiť sa domov,“ vyhlásil. V popise videa následne dodal, že situáciu zvláda, hoci je preňho náročná.
Ako sa človek môže nakaziť hantavírusom?
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Tieto vírusy sa tiež môžu šíriť uhryznutím alebo poškriabaním týmito hlodavcami, ale to je zriedkavé.
Hantavírusy spôsobujú závažné infekčné ochorenia hantavírusový pľúcny syndróm (HPS) a hemoragickú horúčku s renálnym (obličkovým) syndrómom (HFRS). HPS je potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré postihuje pľúca. Príznaky HPS (únava, horúčka alebo bolesti svalov) sa zvyčajne začínajú prejavovať jeden až osem týždňov po kontakte s infikovaným hlodavcom. HFRS postihuje obličky. Príznaky sa zvyčajne objavia do jedného až dvoch týždňov, v zriedkavých prípadoch do ôsmich týždňov. Zahŕňajú Intenzívne bolesti hlavy, bolesť chrbta a brucha, horúčku/zimnicu, nevoľnosť a rozmazané videnie.