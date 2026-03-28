Zmeny v evidencii obyvateľov: Rezort vnútra chce upraviť zákon o ohlásení pobytu občanov

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR chce upraviť zákon o ohlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Chce odstrániť niektoré aplikačné problémy, s ktorými sa úrady v praxi stretávajú. Vyplýva to z predbežnej informácie o legislatívnom zámere, ktorú rezort zverejnil.
„Novelou sa upravuje začiatok trvalého pobytu osvojeného dieťaťa, tiež súhlas aj druhého zákonného zástupcu, ak je dieťa do 18 rokov zverené na základe rozhodnutia súdu do striedavej osobnej starostlivosti, ako aj právo vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti na základe písomnej žiadosti požiadať o údaje týkajúce sa osôb, ktoré sú prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt v danej nehnuteľnosti,“ napísal rezort v materiáli. Ministerstvo predpokladá, že pripomienkové konanie k návrhu spustí v júni 2026.