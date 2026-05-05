Utorok5. máj 2026, meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína

Poslankyňa SaS po rokoch vytiahla trapas Kiskovho tímu: Za peniaze do košíka počas omše chceli vraj bloček!

Marcinková si zaspomínala na mierne faux pas z čias, kedy bol Kiska prezidentom. Zobraziť galériu (2)
Marcinková si zaspomínala na mierne faux pas z čias, kedy bol Kiska prezidentom. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, František Iván, Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Len skalní politickí čitatelia vedia, že poslankyňa Slobody a Solidarity Vladimíra Marcinková sa okrem strany Za ľudí v minulosti angažovala aj v samotnom tíme prezidenta Andreja Kisku z čias, keď bol ešte v paláci. Jeho mandát sa nezaobišiel bez čudných príhod a Marcinková po rokoch prezradila pikošku z momentu, kedy bola hlava štátu na omši v kostole. Keďže Kiska nemal návyky, lebo omší sa evidentne v domácom Poprade tak často nezúčastňoval, prišiel nevyhnutný trapas.

Marcinkovej spomienku na sociálnej sieti verejnosti pripomenul poslanec Peter Stachura z KDH, u ktorého bola Marcinková ako hosť v rámci podcastu. "Aj takéto príbehy zo zákulisia nám pani poslankyňa v podcaste porozprávala," pochválil sa Stachura a doplnil príspevok video výstrižkom z podcastu.

 
 

Kiska dostal do rúk 50 eur a nevedel čo s nimi

Aj pre konzervatívny charakter podcastu sa poslanci Stachura a František Majerský z KDH Marcinkovej pýtali na momenty, kedy sa hlava štátu venovala duchovným záležitostiam.

"Keď som bola v kancelárii prezidenta, tak sa mi smiali, ma volali kostolníčka," zaspomínala si dnešná poslankyňa SaS. Vladimíra Marcinková (vtedy ešte Ledecká, pozn. red.) bola totiž členkou Kiskovho tímu. Prišiel čas, kedy sa Kiska zúčastnil svätej omše v kostole, no podľa všetkého nemal s bohoslužbami veľké skúsenosti, čo sa prejavilo v jednej konkrétnej pasáži omše.

"Keď prezident išiel na nejakú púť alebo také niečo, tak vždy ma posadili vedľa neho, lebo on akože nemal zaužívané úplne všetky tie rituály v kostole," nabonzovala po rokoch na Kisku Marcinková.  "Dala som mu počas omše 50 eur do ruky, a on: 'Za čo?'. Ja hovorím: 'Uvidíš.', 'Nechápem.'. A potom prišiel zvonček a povedala som mu, aby tie peniaze dal doňho," pokračovala v spomínaní Marcinková. To však nebolo všetko.

Poslankyňa SaS po rokoch
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prezidentov tím chcel bloček a Marcinková ostala v šoku

To, čo nasledovalo potom, bolo ešte prekvapivejšie. Evidentne ani zvyšok Kiskovho tímu nemal veľa skúseností s tým, ako to v kostole na omši chodí. "Išla som po omši za jeho sekretárkou, ktorá mu proste robievala vyúčtovanie a hovorím jej, že som mu dala 50 eur, aby ich dal do zvončeka. A ona mi hovorí: 'Ale musíš mi dať bloček, lebo inač ti to nepreplatím.'," dokončila príhodu Marcinková s tým, že po týchto slovách už len s úsmevom spomína, ako ostala v šoku a že tieto peniaze už nikdy nevidela, ale brala ich ako "boží dar".

Viac o téme: KostolTrapasAsistentkaAndrej KiskaVladimíra Marcinková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Prezidenti opäť spolu: POZRITE
Prezidenti opäť spolu: POZRITE sa na tie delikatesy, skromná Čaputová, zhovorčivý Kiska a Schuster stále vo forme!
Domáce
Dcéra exprezidenta Kisku prežila
Dcéra exprezidenta Kisku prežila NAJHORŠIU nočnú moru rodičov: Synček jej SPADOL a... Toto NECHCE zažiť žiadny rodič!
spuntik.sk
PRIESKUM Veľký súboj prezidentov:
PRIESKUM Veľký súboj prezidentov: Čaputová všetkých prevalcovala! Takto dopadol Pellegrini či Kiska
Domáce
FOTO Kiskova dcéra si prešla
Kiskova dcéra si prešla hodinami HRÔZY: Prezidentovmu vnukovi po páde praskla lebka, príbeh ako verejné varovanie!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Relácia A SME TU sa vracia na televízne obrazovky
Relácia A SME TU sa vracia na televízne obrazovky
Prominenti
Tlačová konferencia vládneho Smeru
Tlačová konferencia vládneho Smeru
Správy
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Prominenti

Domáce správy

Erik Tomáš
Sociálna poisťovňa začala rozposielať dôchodkové prognózy
Domáce
NR SR začala 14.
NR SR začala 14. rokovací deň: Záťaž nízkopríjmových SZČO sa zníži, poslanci diskutujú aj o konsolidácii
Domáce
Kamil Šaško
Šaško otvorene: Financie z plánu obnovy na výstavbu nemocnice ohrozené nie sú
Domáce
Veľký prieskum zdravia slovenských školákov: Výskumníci navštívili už desiatky škôl
Veľký prieskum zdravia slovenských školákov: Výskumníci navštívili už desiatky škôl
Regióny

Zahraničné

Lotyšská polícia identifikovala obeť
Lotyšská polícia identifikovala obeť Epsteina: Žiada USA o pomoc
Zahraničné
Izrael bije na poplach:
Izrael bije na poplach: Turecko vysiela lode ku Gaze! Hrozí ďalší konflikt
Zahraničné
Poľský premiér Donald Tusk
Poľsko má záujem o amerických vojakov: Nebude ich však preberať Nemecku
Zahraničné
Separatisti v Alberte odovzdali
Separatisti v Alberte odovzdali petíciu za referendum o nezávislosti
Zahraničné

Prominenti

Predstavenie parfému. Na snímke
Orviská sa rozplývala nad svojím EX: Adresovala mu slová plné lásky! Fuu, toto Janusa zabolí
Domáci prominenti
FOTO Móda z MET Gala:
Móda z MET Gala: Socha Heidi Klum, spevák šokoval premenou a živý bublifuk!
Zahraniční prominenti
Michal Hudák a Marián
Rýchlejšie to už nešlo! Hudák pochopil indíciu okamžite, ale Vica Kerekes... Smiechu sa nezdržíte!
Domáci prominenti
Krásna novinka z kráľovského
Krásna novinka z kráľovského dvora: Princezná je opäť tehotná!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najvýhodnejší nákup v dejinách:
Najvýhodnejší nákup v dejinách: Holanďania získali Manhattan za pár drobných
dromedar.sk
FOTO Odborník varuje: TOTO je
Odborník varuje: TOTO je najčastejšia CHYBA Slovákov, ktorú robia na jar! Končia s bolesťami u lekára
Zaujímavosti
Scéna ako z filmu
Scéna ako z filmu na východe Slovenska: VIDEO Dodávka bez vodiča sa rútila ulicou a narazila do áut!
Zaujímavosti
Šokujúce odhalenie letušky: Prezradila
Šokujúce odhalenie letušky: Prezradila skutočný dôvod, prečo víta cestujúcich! A nie je to zo slušnosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce

Ekonomika

Dôchodkové prognózy od štátu prichádzajú: Milióny ľudí dostanú kľúčové informácie!
Dôchodkové prognózy od štátu prichádzajú: Milióny ľudí dostanú kľúčové informácie!
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?
Trináste dôchodky pod paľbou: Prvýkrát padla hranica na ich obmedzenie. Čo na to Kamenický?

Šport

Z tribúny do kabíny? Jeho návšteva na Tehelnom poli rozvírila špekulácie
Z tribúny do kabíny? Jeho návšteva na Tehelnom poli rozvírila špekulácie
Niké liga
FOTO Nádherné gesto pre zranenú fanúšičku Sofiu: Po operácii ju prekvapila návšteva zo Slovana
FOTO Nádherné gesto pre zranenú fanúšičku Sofiu: Po operácii ju prekvapila návšteva zo Slovana
Niké liga
VIDEO Skrat po vypadnutí z play-off: Bostonská hviezda schytá dlhý dištanc po nechutnej sekere
VIDEO Skrat po vypadnutí z play-off: Bostonská hviezda schytá dlhý dištanc po nechutnej sekere
NHL
Rakovina mu opakovane vstupuje do cesty: Taliansky reprezentant predčasne ukončil kariéru
Rakovina mu opakovane vstupuje do cesty: Taliansky reprezentant predčasne ukončil kariéru
Basketbal

Auto-moto

TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Klasické testy
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Rady, tipy a triky
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Motivácia a produktivita
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Aktuality
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Prostredie práce

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Rady a tipy
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečené dezerty

Technológie

Japonsko skúša vojenský dron z kartónu. Nie je to vtip, ale lacná zbraň, ktorá môže potrápiť drahé obranné systémy
Japonsko skúša vojenský dron z kartónu. Nie je to vtip, ale lacná zbraň, ktorá môže potrápiť drahé obranné systémy
Armádne technológie
Môže čas získať „zápornú“ hodnotu? Nový experiment zamotal hlavu aj vedcom, poukazuje na zvláštny svet kvantovej fyziky
Môže čas získať „zápornú“ hodnotu? Nový experiment zamotal hlavu aj vedcom, poukazuje na zvláštny svet kvantovej fyziky
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajina trénuje operátorov dronov, ktorých posiela proti Rusku… v GTA V. Takto vyzerá časť výcviku pred reálnym nasadením
VIDEO: Ukrajina trénuje operátorov dronov, ktorých posiela proti Rusku… v GTA V. Takto vyzerá časť výcviku pred reálnym nasadením
Armádne technológie
Ukrajinský vojak prežil dva týždne v ruskom zákope s nepriateľom. Presvedčil ruského vojaka, aby sa vzdal
Ukrajinský vojak prežil dva týždne v ruskom zákope s nepriateľom. Presvedčil ruského vojaka, aby sa vzdal
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)

Pre kutilov

Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Leto 2026 bez módnych prešľapov: Čo je IN a čo už dávno OUT?
Móda
Leto 2026 bez módnych prešľapov: Čo je IN a čo už dávno OUT?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Izrael bije na poplach:
Zahraničné
Izrael bije na poplach: Turecko vysiela lode ku Gaze! Hrozí ďalší konflikt
Poslankyňa SaS po rokoch
Domáce
Poslankyňa SaS po rokoch vytiahla trapas Kiskovho tímu: Za peniaze do košíka počas omše chceli vraj bloček!
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia
Domáce
AKTUÁLNE Veľká policajná akcia BRAT na východe: ÚBOK zadržal niekoľko ľudí, má ísť o proruský GANG
Experti bijú na poplach:
Zahraničné
Experti bijú na poplach: Do Európy prenikol smrtiaci vírus! Spôsobuje zápal mozgu a nielen to

Ďalšie zo Zoznamu