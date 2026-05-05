Poslankyňa SaS po rokoch vytiahla trapas Kiskovho tímu: Za peniaze do košíka počas omše chceli vraj bloček!

BRATISLAVA - Len skalní politickí čitatelia vedia, že poslankyňa Slobody a Solidarity Vladimíra Marcinková sa okrem strany Za ľudí v minulosti angažovala aj v samotnom tíme prezidenta Andreja Kisku z čias, keď bol ešte v paláci. Jeho mandát sa nezaobišiel bez čudných príhod a Marcinková po rokoch prezradila pikošku z momentu, kedy bola hlava štátu na omši v kostole. Keďže Kiska nemal návyky, lebo omší sa evidentne v domácom Poprade tak často nezúčastňoval, prišiel nevyhnutný trapas.
Marcinkovej spomienku na sociálnej sieti verejnosti pripomenul poslanec Peter Stachura z KDH, u ktorého bola Marcinková ako hosť v rámci podcastu. "Aj takéto príbehy zo zákulisia nám pani poslankyňa v podcaste porozprávala," pochválil sa Stachura a doplnil príspevok video výstrižkom z podcastu.
Kiska dostal do rúk 50 eur a nevedel čo s nimi
Aj pre konzervatívny charakter podcastu sa poslanci Stachura a František Majerský z KDH Marcinkovej pýtali na momenty, kedy sa hlava štátu venovala duchovným záležitostiam.
"Keď som bola v kancelárii prezidenta, tak sa mi smiali, ma volali kostolníčka," zaspomínala si dnešná poslankyňa SaS. Vladimíra Marcinková (vtedy ešte Ledecká, pozn. red.) bola totiž členkou Kiskovho tímu. Prišiel čas, kedy sa Kiska zúčastnil svätej omše v kostole, no podľa všetkého nemal s bohoslužbami veľké skúsenosti, čo sa prejavilo v jednej konkrétnej pasáži omše.
"Keď prezident išiel na nejakú púť alebo také niečo, tak vždy ma posadili vedľa neho, lebo on akože nemal zaužívané úplne všetky tie rituály v kostole," nabonzovala po rokoch na Kisku Marcinková. "Dala som mu počas omše 50 eur do ruky, a on: 'Za čo?'. Ja hovorím: 'Uvidíš.', 'Nechápem.'. A potom prišiel zvonček a povedala som mu, aby tie peniaze dal doňho," pokračovala v spomínaní Marcinková. To však nebolo všetko.
Prezidentov tím chcel bloček a Marcinková ostala v šoku
To, čo nasledovalo potom, bolo ešte prekvapivejšie. Evidentne ani zvyšok Kiskovho tímu nemal veľa skúseností s tým, ako to v kostole na omši chodí. "Išla som po omši za jeho sekretárkou, ktorá mu proste robievala vyúčtovanie a hovorím jej, že som mu dala 50 eur, aby ich dal do zvončeka. A ona mi hovorí: 'Ale musíš mi dať bloček, lebo inač ti to nepreplatím.'," dokončila príhodu Marcinková s tým, že po týchto slovách už len s úsmevom spomína, ako ostala v šoku a že tieto peniaze už nikdy nevidela, ale brala ich ako "boží dar".