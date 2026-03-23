Ministerstvo vnútra pripravuje obnovu výstroja pre policajtov, hasičov a lesníkov

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR čoskoro vyhlási verejné obstarávanie na zabezpečenie pracovných rovnošiat pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a štátnych zamestnancov - lesníkov. Predmetom obstarávania sú pracovné nohavice, bundy a v prípade policajtov aj pracovné kombinézy. Celkovo ide o 208.000 kusov výstroja. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
Objednávka nových uniforiem
Konkrétne pôjde o čierne nohavice, bundy a kombinézy pre Policajný zbor v počte 146.000 kusov, modré nohavice a krátke bundy pre Hasičský a záchranný zbor v počte 54.000 kusov a nohavice a bundy pre štátnych zamestnancov - lesníkov v počte 8000 kusov.
„Účelom obstarávania je priebežná obnova existujúcich zásob a zabezpečenie dostatočného množstva kvalitného výstroja aj pre novoprijatých príslušníkov, a to vzhľadom na prirodzené opotrebovanie pracovných rovnošiat a ich obmedzenú životnosť. Tým sa zabezpečí riadny a plynulý výkon služby,“ ozrejmil rezort.
Verejná súťaž a rámcová dohoda
Obstarávanie bude realizované formou verejnej súťaže, výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej dohody na obdobie štyroch rokov s jedným uchádzačom v celkovej predpokladanej hodnote viac ako 22,77 milióna eur bez DPH. Rezort vnútra bude z rámcovej dohody čerpať postupne podľa aktuálnych potrieb a výsledná cena vzíde zo súťaže na trhu.
Verejná súťaž na rovnaký predmet zákazky bola vyhlásená už v roku 2024, avšak toto verejné obstarávanie bolo zrušené vzhľadom na to, že neboli predložené viac ako dve ponuky, a zároveň sa v priebehu verejného obstarávania zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, vysvetlilo ministerstvo.
Ozrejmilo, že posledné nákupy na doplnenie skladových zásob týchto výstrojných súčastí sa realizovali koncom roka 2018. „Aktuálne skladové zásoby výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sú minimálne. Výstrojné súčasti pracovnej rovnošaty pre lesníkov boli nakupované v roku 2015, pričom aj v tomto prípade sú skladové zásoby minimálne a niektoré veľkosti už nie sú dostupné,“ poznamenalo MV. Zdôraznilo, že ide o štandardnú a nevyhnutnú obnovu výstrojného zabezpečenia, ktorá zodpovedá dlhodobým potrebám rezortu.