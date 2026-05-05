Polícia našla páchateľa! Muž má stáť za vlaňajším výbuchom bankomatu v Maduniciach

MADUNICE - Polícia v pondelok (4. 5.) zatkla 41-ročného muža, ktorý mal stáť za vlaňajším septembrovým výbuchom bankomatu v obci Madunice v okrese Hlohovec. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Príslušníci krajskej kriminálky na prípade od začiatku intenzívne pracovali a vďaka náročnej operatívno-pátracej činnosti a rozsiahlemu vyšetrovaniu sa im podarilo stotožniť muža podozrivého zo skutku,“ priblížili policajti s tým, že v rámci vyšetrovania vykonali aj domovú prehliadku, počas ktorej zaistili množstvo dôkazov.
Na ich základe muža obvinili zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a trestných činov krádeže a poškodzovania cudzej veci, spáchaných spolupáchateľstvom. Pred spravodlivosťou sa však stále ukrýval na neznámom mieste.
Policajti po obvinenom mužovi intenzívne pátrali. Okresný súd Trnava na neho vydal príkaz na zatknutie. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody až na päť rokov. Muž, ktorý už bol v minulosti za obdobnú trestnú činnosť v zahraničí právoplatne odsúdený, je stíhaný väzobne. K výbuchu bankomatu prišlo 16. septembra 2025, krátko po 2.00 h. Páchatelia mali pomocou zmesi výbušných plynov poškodiť nielen samotný bankomat, ale aj budovu, v ktorej sa nachádzal. Podarilo sa im získať aj finančnú hotovosť.