Opozícia s odvolaním Gašpara neuspela: Podpredseda parlamentu hovorí o nezmysloch a fraške

BRATISLAVA - Dôvody na svoje odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR považuje Tibor Gašpar (Smer-SD) za opozičné nezmysly. Odmieta tvrdenia opozície, že mu v jeho trestnej veci pomohli schválené zmeny v Trestnom zákone.

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na tému: Koľko stálo stíhanie politickej opozície (Zdroj: TOPKY/Vlado Anjel)

„Opozičné nezmysly nebudem komentovať. Pokiaľ by došlo k tomu, že sa schváli program, zaiste by som sa vyjadril. Ale v tejto chvíli, keďže poznám, aký je návrh a aké je jeho zdôvodnenie, navrhoval by som im, že nabudúce nech sa obrátia na mňa a napíšem im ho určite lepšie,“ reagoval Gašpar pred novinármi na neúspešný pokus o jeho odvolávanie. „Závery o tom, že by sme tu prijímali legislatívu, ktorá mne pomáhala, sú nepravdivé. Jednoducho zatiaľ žiadna z tých noriem mne nepomohla,“ vyhlásil podpredseda parlamentu. Pripomenul, že na každého, kto je stíhaný, sa hľadí ako na nevinného, kým o tom nerozhodne súd. „Takže, ak platí prezumpcia neviny a zákon mi nezakazoval kandidovať do Národnej rady, nevidím problém, že by som niečo porušil,“ doplnil Gašpar.

Šéf poslaneckého klubu koaličného Hlasu-SD Róbert Puci nevidí na odvolávanie ani odvolanie Gašpara dôvod. Myslí si, že schôdza by bola fraškou opozície aj vzhľadom na dôvodovú správu k návrhu. „Gašpar povedal, že on by to sám napísal lepšie, keby sa chcel odvolať,“ podotkol Puci. Na otázku, či dôvodom na koniec Gašpara vo funkcii nie je jeho obžaloba, odpovedal, že platí prezumpcia neviny.

Ostrá kritika opozície

Neúspešnú schôdzu kritizovala opozícia. Šéf PS Michal Šimečka si myslí, že schôdza bola „zarezaná“, pretože Gašpar nenašiel odvahu sa obhajovať. „Z tohto postu má moc, má prístup do médií, zastrašuje sudcov aj policajtov. Postavili sa zaňho všetci, oni ho kryjú,“ vyhlásil. Mária Kolíková (SaS) považuje postup koalície za neslušnosť. Vládna koalícia je podľa nej na strane zločinnosti. Aj Hnutie Slovensko a KDH kritizovali, že sa nepodarilo rokovať o odvolávaní Gašpara. Poslanci koalície sa podľa nich zľakli.

KDH zároveň oznámilo, že po utorkovom neúspešnom odvolávaní Gašpara sa zástupcovia hnutia nebudú zúčastňovať na žiadnych politických diskusiách spoločne s Gašparom. „KDH rešpektuje prezumpciu neviny a nevynáša poľné súdy. Ale dnes koaliční poslanci odmietli rokovať na riadnej schôdzi NR SR o opozičnom návrhu odvolať Tibora Gašpara z postu podpredsedu NR SR. KDH nebude asistovať pri prenášaní diskusie s Tiborom Gašparom z pôdy parlamentu do médií,“ vysvetlilo hnutie v stanovisku.

Parlament mal v utorok na mimoriadnej schôdzi rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. Poslanci však neschválili program schôdze. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie PS. Má obavy, či Gašpar nezneužíva svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou alebo „s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho prostredia“. Post podpredsedu parlamentu podľa opozície nemôže zastávať osoba obžalovaná zo závažnej trestnej činnosti.

