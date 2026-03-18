Tibor Gašpar o zvyšovaní kvóra: Je to rovnaká kačica ako to, že budem ministrom spravodlivosti!

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) by v tejto chvíli nebol za to, keby sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup politických strán do Národnej rady (NR) SR. Informácie o zvýšení kvóra označil za „kačicu“. Vie si predstaviť diskusiu o združovaní strán do blokov.
„Je to taká istá kačica ako to, že by som mohol byť ministrom spravodlivosti, takže nie, určite nie,“ odpovedal Gašpar novinárom na otázku, či sa v koalícii rieši návrh na zvýšenie kvóra. „V tejto chvíli nie,“ dodal k otázke, či by bol za takúto zmenu. „Myslím si, že keď treba uvažovať o nejakej zmene volebného systému, treba sa baviť o tom, ako zaviesť systém, ktorý bude viac združovať strany možno do nejakých blokov - to, čo hovorí Robert Fico. Lebo aj táto trojkoalícia má svoje problémy a nieto ešte štvor- a päťkoaličné vlády, to je potom o predčasných voľbách a o neschopnosti vládnuť,“ vyhlásil Gašpar.
KDH v stredu informovalo o tom, že koalícia má chystať zmenu, podľa ktorej by sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup do parlamentu z doterajších päť na sedem a možno až desať percent. Podľa KDH o tom hovoria vládni poslanci. Považuje to za závažné obmedzenie volebnej súťaže, pretože by vo voľbách prepadlo niekoľko stoviek tisíc hlasov. Šéf PS Michal Šimečka vyhlásil, že ak by koalícia schválila zvýšenie kvóra, PS ponúkne opozičným partnerom vytvorenie širokej predvolebnej koalície pre parlamentné voľby, ktoré majú byť v roku 2027.