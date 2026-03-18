Poslanci zasadli k opozičným návrhom: Riešia kritický stav vodární, ktorý ohrozuje tisíce rodín

BRATISLAVA - V stredu ráno pokračujú poslanci Národnej rady (NR) SR v diskusii k novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne opozičného PS. Návrh začali prerokovávať ešte v utorok (17. 3.) večer.
Jedna z predkladateliek návrhu Jana Hanuliaková (PS) pripomenula, že prístup k verejnému vodovodu nemá na Slovensku približne jeden a pol milióna ľudí. „Nemajú pripojenie na kanalizačné potrubie,“ pripomenula s tým, že to môže prinášať zdravotné riziká, keď čerpajú vodu napríklad z neoverených alebo kontaminovaných zdrojov.
„Cieľom návrhu zákona je vniesť transparentnosť do sektora vodárenstva tak, aby boli položky oprava a obnova jasne rozlíšiteľné, vytváranie účelovej finančnej rezervy na obnovu zodpovedajúce skutočným potrebám a riadenie vodárenských spoločností predvídateľné a kontrolovateľné,“ uviedli opoziční poslanci z PS v odôvodnení svojho návrhu. Počas stredy by mali poslanci postupne preberať vo väčšine opozičné návrhy zákonov a uznesení.