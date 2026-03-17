Policajná akcia Autobus: VIDEO Na diaľnici odhalili 35 porušení cestnej premávky

TRENČÍN - Policajti zistili počas minulotýždňovej dopravno-bezpečnostnej akcie Autobus na diaľnici D1 u vodičov celkovo 35 porušení pravidiel cestnej premávky. Zadržali tiež dve osvedčenia o evidencii vozidla a dve tabuľky s evidenčným číslom.V utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Cieľom dopravnej akcie, ktorú realizovali príslušníci diaľničného oddelenia Krajského dopravného inšpektorátu v Trenčíne, bolo pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na diaľnici D1, a to aj v súvislosti s celoeurópskou akciou ROADPOL Seatbelt. „Pri kontrole policajti využili autobus bez označenia príslušnosti k Policajnému zboru, z ktorého monitorovali správanie vodičov priamo v cestnej premávke. V prípade zistenia porušenia pravidiel cestnej premávky sprievodné hliadky dopravnej polície takéto vozidlá bezpečne zviedli a zastavili na odpočívadlách a výjazdoch z diaľnice,“ priblížila Klenková.
Akciu polícia podľa nej zamerala najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok u vodičov, používanie mobilného telefónu počas jazdy, vykonávanie iných činností, ktoré nesúvisia s vedením vozidla, používanie bezpečnostných pásov, dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, zákaz predchádzania, technický stav vozidiel, kontrolu dokladov, spôsob upevnenia nákladu, ako aj na pátranie po hľadaných osobách, vozidlách a veciach.
Polícia avizovala, že bude aj naďalej vykonávať dopravné kontroly s cieľom preventívne pôsobiť na vodičov a prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. „Apelujeme na všetkých vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, jazdili zodpovedne a svojím správaním neohrozovali seba ani ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila hovorkyňa.