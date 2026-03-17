Remišová ostro kritizuje Ficov plán: Dvojaké ceny palív sú podľa nej v EÚ nerealizovateľné

BRATISLAVA - Opoziční predstavitelia nesúhlasia s navrhovaným opatrením premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré by prinieslo rozličné ceny palív pre domácich a zahraničných motoristov. Kritizujú ho ako nedostatočné a podľa nich aj ťažko realizovateľné v rámci pravidiel Európskej únie (EÚ). V utorok o tom informovala poslankyňa klubu Hnutie Slovensko, Za ľudí Veronika Remišová a hnutie Progresívne Slovensko (PS).

Remišová uviedla, že vláda podľa nej nemá ceny palív pod kontrolou a namiesto systémových riešení ponúka len dohodu so spoločnosťou Slovnaft, ktorý podľa nej „zarába na strategických zásobách ropy Slovenska“. Zároveň označila za problematický návrh obmedziť tankovanie pre vodičov z iných krajín EÚ, ktorý by mohol byť v rozpore s princípmi voľného trhu.

Poslanec PS Ivan Štefunko kritizoval postup vlády ako krátkodobý a nekoordinovaný. Upozornil, že podobné opatrenia v susednom Maďarsku v minulosti čelili reakcii zo strany Európskej komisie a neboli dlhodobo udržateľné. Štefunko zároveň dodal, že PS by presadzovalo prísnejší legislatívny prístup voči ziskom Slovnaftu a presadzovalo by zásah do ceny palív pomocou dočasného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) či spotrebnej dane.

