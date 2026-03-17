Krátko pred rokovaním parlamentu je poriadne DUSNO: Naozaj ideme zrušiť zrušenie? Danko uvažuje o ODCHODE!

BRATISLAVA - Je polovica marca a mnohí poslanci sa práve o pár minút chystajú na rokovanie parlamentu. To súvisí s rušením zákona, ktorý predtým rušil zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Európska komisia nám totiž pohrozila pozastavením čerpania prostriedkov, ak by došlo k rušeniu tohto úradu. Napätie v koalícii je teda zjavné a predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko vyslovil mrazivú vetu. Uvažuje o odchode!
Danko sa konkrétne pre verejnoprávnu STVR vyjadril, že mu vôbec nie je príjemné, že sa ide rušiť zákon, ktorý sa len pár týždňov dozadu vehementne presadzoval. Išlo o rušenie ÚOO, pričom teraz to má tento zákon spočítané. Dankovi sa nepáči imidž, ktorý týmto krokom koalícia získala. Ide totiž "rušiť rušenie úradu".
Sám neviem, čo chcú robiť, zvažujem, či byť ďalej podpredseda
Podľa šéfa národniarov Danka sa už v tomto chaose nedá poriadne orientovať. "Veľmi vážne zvažujem, či vôbec zostať v pozícii parlamentu, keď je tam taký chaos. Ani sám neviem, čo chcú zajtra robiť," povedal ešte v pondelok 16. marca Danko o blížiacej sa schôdzi, ktorá sa začne už o pár hodín.
Hneď na to celú situáciu vysvetlil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). "Zruší sa zákon, teda tento úrad, keď to prejde, bude fungovať v režime, v akom funguje teraz a ambícia je urobiť to počas najbližších štyroch dní," povedal Raši.