Reforma samosprávy: Malé obce musia získať silu, nie ďalšiu záťaž, uviedol Migaľ

PREŠOV - O pripravovanej reforme územnej samosprávy, financovaní obcí a možnostiach zapojenia malých samospráv do budúceho programového obdobia Európskej únie rokovali v stredu v Prešove starostovia malých obcí z Prešovského kraja s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuelom Migaľom (nezávislý). Diskusia sa zamerala najmä na posilnenie fungovania malých samospráv, ich spoluprácu a prístup k investíciám.
Podpora malých obcí
„Malé obce fungujú vďaka obrovskému osobnému nasadeniu starostov, poslancov, dobrovoľníkov a často aj rodinných príslušníkov, ktorého rozsah výrazne prevyšuje ich finančné možnosti. Reforma by nemala byť proti nim, ale pre ne, aby sa stali silnejšie, efektívnejšie a udržateľné,“ povedal Migaľ.
Slovensko podľa ministra patrí medzi krajiny s najroztrieštenejšou samosprávou v Európe, čo prináša vysoký tlak na fungovanie obcí, najmä tých malých. Tieto obce často zápasia s nedostatkom personálnych kapacít, administratívnou záťažou a financovaním základných služieb.
Diskusia sa dotkla otázok spolupráce medzi obcami, reorganizácie kompetencií, financovania samospráv a prístupu k európskym fondom. Ministerstvo informovalo, že sa pripravuje nasledujúce programové obdobie Európskej únie tak, aby viac zohľadňovalo potreby malých obcí. MIRRI zdôraznilo, že aj tie najmenšie obce musia mať prístup k investíciám, ktoré potrebujú na rozvoj infraštruktúry, služieb či celého vidieka. Podľa rezortu cieľom reformy nie je oslabovanie malých obcí, ale posilnenie ich fungovania a stabilné zlepšenie podmienok na poskytovanie služieb občanom.
Komplexná reforma samosprávy
„Toto stretnutie nie je o platoch alebo politike. Je o každodennom živote v našich malých obciach. Ak má reforma samosprávy dávať zmysel, musí byť komplexná a riešiť celú verejnú správu, nielen územnú samosprávu,“ zdôraznil Michal Sekerák, starosta obce Bajerovce v okrese Sabinov. Potvrdil tiež slová ministra o obrovskom a často nedocenenom nasadení malých obcí. „Aby vidiek prežil, musí sa riešiť aj investičný dlh obcí, a to ešte pred akýmkoľvek zlučovaním alebo reorganizáciou. Prežili sme mnohé historické krízy, prežijeme aj dnes, ale reformy musia byť spravodlivé, udržateľné a rešpektovať skutočný život v obciach,“ doplnil Sekerák. Reforma územnej samosprávy je podľa rezortu nástrojom, ktorý umožní samosprávam poskytovať služby občanom, rozvíjať regióny a zároveň zachovať unikátnu štruktúru slovenského vidieka a obcí.
„Diskusia sa týmto nekončí. Už zajtra (12. 3.) sa stretnem so združením SK8, kde okrem pokračovania v riešení otázok reformy budeme hľadať aj spôsoby, ako zapojiť malé obce do programového obdobia 2028 - 2034 a podporiť ich prístup k investíciám,“ dodal Migaľ.