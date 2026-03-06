Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

Rabovanie opusteného priemyselného areálu na východe: Bukózu v Hencovciach strážia žandári

Tlačová konferencia ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňáka po oboznámení sa s aktuálnou situáciou v areáli Bukóza. Zobraziť galériu (5)
Tlačová konferencia ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Michala Kaliňáka po oboznámení sa s aktuálnou situáciou v areáli Bukóza. (Zdroj: TASR/Roman Hanc)
TASR

HENCOVCE - Areál bývalej spoločnosti Bukóza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou od marca strážia žandári. Štát tak reaguje na problémy spôsobené rabovaním opusteného priemyselného areálu, ktoré predstavuje riziko pre životné prostredie aj zdravie ľudí. V piatok to v Hencovciach uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Od 1. marca je v areáli nasadený aj žandársky zbor, ktorý tu bude denne hliadkovať a zabezpečovať ochranu objektu,“ povedal Šutaj Eštok. Podľa ministra dochádza v opustenom komplexe k rozsiahlemu rabovaniu. „Nie je výnimočné, že tu vidíte skupiny desiatok ľudí, ktorí rozoberajú areál a kradnú medené káble či ďalšie materiály. Stalo sa z toho akési nákupné centrum pre zlodejov,“ uviedol. Polícia preto v uplynulých dňoch zorganizovala rozsiahlu akciu, do ktorej nasadila viac ako 80 policajtov, drony aj termovíziu.

Na snímke za mikrofónom minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok počas tlačovej konferencie pred hlavnou bránou do bývalého areálu Bukóza Holding v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.
Zobraziť galériu (5)
Na snímke za mikrofónom minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok počas tlačovej konferencie pred hlavnou bránou do bývalého areálu Bukóza Holding v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.  (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Minister zároveň upozornil aj prevádzkovateľov zberných dvorov, aby dôsledne dodržiavali zákonné pravidlá pri výkupe kovov. Polícia podľa neho preveruje aj to, či niektoré zberne nevychádzajú zlodejom v ústrety. Podľa neho je situácia v Bukóze problematická aj v ekonomickej a environmentálnej rovine. Areál, ktorý bol dlhé roky významným zamestnávateľom v regióne, je od marca 2025 v správe konkurznej podstaty a výroba v ňom je zastavená. Environmentálny problém súvisí najmä s únikom nebezpečných látok. „V polovici februára tu bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu úniku látok do pôdy. Odčerpali sme viac ako 500 ton látky, ktorá predstavovala ohrozenie životného prostredia,“ povedal minister.

Na snímke bývalý areál spoločnosti Bukóza Holding v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.
Zobraziť galériu (5)
Na snímke bývalý areál spoločnosti Bukóza Holding v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.  (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka je dnešná situácia aj výsledkom dlhodobého prístupu viacerých subjektov, ktoré v areáli pôsobili. „Téma, o ktorej dnes hovoríme, je predovšetkým témou spoločenskej zodpovednosti. Ochrana životného prostredia je spoločnou povinnosťou všetkých, ktorí v tomto areáli podnikali,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že náklady na riešenie situácie nebudú zanedbateľné. „Táto faktúra nebude malá. Nie je však len finančná, ale aj morálna vo vzťahu k firmám, ktoré tu v minulosti pôsobili,“ dodal Kaliňák.

Chátrajúci areál Bukózy v Hencovciach.
Zobraziť galériu (5)
Chátrajúci areál Bukózy v Hencovciach.  (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť doplnil, že odstraňovanie látok bude trvať roky a štát bude tieto náklady vymáhať od správcu konkurznej podstaty. „Chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov, že ani pitná voda v okolí, ani voda rieky Ondava nebola znečistená. Robíme všetko pre to, aby nedošlo k ďalšiemu znečisteniu a priesakom,“ dodal Kmeť. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ k situácii v bývalej celulózke uviedol, že už na jeseň 2024 ako poslanec na poslaneckom klube Hlasu opakovane upozorňoval, že ak sa nezačne konať, Bukóza skončí a s ňou prídu o prácu aj stovky ľudí na Zemplíne. „Nikto to vtedy nechcel počuť. Dnes vidíme výsledok. Pravda je taká, že Hlas nesie za tento stav svoj veľký diel zodpovednosti. Nebudem to zakrývať ani zľahčovať,“ uviedol. Podľa neho je šancou pre Bukózu nájdenie seriózneho investora, ktorý obnoví výrobu v regióne.

Na snímke bývalý areál spoločnosti Bukóza Holding v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.
Zobraziť galériu (5)
Na snímke bývalý areál spoločnosti Bukóza Holding v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.  (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Ďalšie zo Zoznamu