Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Nové eurofondy by mali podporovať konkurencieschopnosť a inovácie, uviedol Migaľ

Samuel Migaľ
Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Eurofondy by v novom programovom období 2028 až 2034 mali podporovať konkurencieschopnosť aj moderné inovácie v regiónoch. Uviedol to na brífingu minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) za účasti splnomocnenca vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán (NRPP) Ladislava Šimka, po stretnutí s predstaviteľmi podnikateľského sektora k príprave NRPP 2028+. Prioritou bude podľa Migaľa zjednodušovanie systému čerpania eurofondov.

„Slovensko stojí na prahu novej kapitoly hospodárskeho rozvoja. Ak chceme napredovať, musíme si uvedomiť, že bez silného priemyslu a silného podnikateľského prostredia Slovensko nemôže rásť. Nové programové obdobie preto chceme pripraviť na našom ministerstve, pod naším vedením, inak. Chceme sa poučiť z chýb z minulosti a nastaviť eurofondy tak, aby skutočne podporovali konkurencieschopnosť a moderné inovácie v regiónoch,“ priblížil Migaľ.

archívne video

Samuel Migaľ pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kľúčom k tomu je podľa ministra jedine dialóg

Kľúčom k tomu je podľa ministra jedine dialóg. „Náš rezort chce byť partnerom a nie úradom, ktorý rozhoduje za zatvorenými dverami. Chceme viesť otvorenú diskusiu s podnikateľmi, samosprávami aj s odbornou verejnosťou. Dnes to bola taká pomyselná prvá lastovička, kedy sme začali túto novú kapitolu. Podnikatelia musia byť priamymi partnermi pri tvorbe nového programového obdobia. Práve oni totiž najlepšie vedia, kde sú bariéry, kde sú príležitosti a aké investície dokážu Slovensko posunúť dopredu. Našou ambíciou je pripraviť taký plán, ktorý pomôže Slovensku držať krok s najvyspelejšími ekonomikami Európy a zároveň, ktorý posilní rozvoj našich regiónov,“ spresnil minister.

„Rok 2034 bude jednoznačne iný ako je teraz. A pripraviť zdroje, naprojektovať do roku 2034, už v roku 2027, aby Slovensko v roku 2034 bola inovatívna, konkurencieschopná krajina s kvalitou života a s udržateľnou ekonomikou, s dobrými verejnými službami, bude nesmierne náročné,“ doplnil Šimko. „Našim cieľom bude zúženie počtu priorít, zameranie sa na kľúčové investičné potreby Slovenska, na podporu podnikateľského sektora,“ povedal splnomocnenec. Nové obdobie je spojené s tzv. superfondom, čiže budú podľa neho potrebné aj reformy.

Reformy podľa neho možno budú bolestivé, ale budú sa musieť realizovať, aby Slovensko mohlo fungovať. „My už s podnikateľmi pracujeme omnoho intenzívnejšie a rozšírili sme ich zastúpenie v takzvanej platforme pre prípravu NRPP a plánujeme stretnutia pravidelne aj s ostatnými kľúčovými hráčmi,“ dodal Šimko.

„Súhlasím s tým, že je potrebné zúžiť priestor, v ktorom budeme európske zdroje používať. My sme päťmiliónový štát, my nevieme robiť všetko. My sa musíme sústrediť na to, aby sme dokázali dlhodobo zabezpečiť zdroje do štátneho rozpočtu tak, aby sme vedeli fungovať v nejakom v režime,“ podčiarkol prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev. „Všetky stretnutia k programovacím obdobiam, ktoré sme v minulosti absolvovali, zatiaľ nikdy neboli akceptované tak, aby priority, ktoré potrebuje slovenský priemysel a slovenské hospodárstvo, boli dostatočne zapracované,“ uzavrel prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.

Viac o téme: EurofondyKonkurencieschopnosťSamuel Migaľ
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Tlačová konferencia ministra vnútra
Rabovanie opusteného priemyselného areálu na východe: Bukózu v Hencovciach strážia žandári
Domáce
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je Ráž! Premiéra Fica predbehli dvaja hlasáci a TOTO je najhoršia trojka
Domáce
Premiéra hry Coco&Tina: Pavol
Premiéra hry Coco&Tina: Pavol Plevčík ukázal utajovanú priateľku a... Mame akoby z oka vypadol!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Modernizácia električkovej trate 2 na Sídlisku Nad jazerom pokračuje podľa plánu
Modernizácia električkovej trate 2 na Sídlisku Nad jazerom pokračuje podľa plánu
Správy
Zástupcovia kultúrnych centier Anténa spúšťajú zbierku na záchranu nezávislej kultúry
Zástupcovia kultúrnych centier Anténa spúšťajú zbierku na záchranu nezávislej kultúry
Správy
Mimoriadna záplava v ramene Dunaja pomôže životnému prostrediu, uviedol Taraba
Mimoriadna záplava v ramene Dunaja pomôže životnému prostrediu, uviedol Taraba
Správy

Domáce správy

FOTO Ficovi sa video z
Ficovi sa video z PUMPY vracia ako bumerang: Opozícia mu dala ochutnať vlastnú medicínu, pozrite na tú CENU!
Domáce
Študenti píšu sloh zo
Študenti píšu sloh zo slovenčiny, TOTO sú témy: Ktorú by ste si vybrali?
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Strana Hlas-SD chce prísť s návrhom odpustiť daň z príjmu pracujúcim matkám
Domáce
Polícia v Žilinskom kraji prichytila minulý týždeň 15 vodičov pod vplyvom alkoholu, traja spôsobili nehodu
Polícia v Žilinskom kraji prichytila minulý týždeň 15 vodičov pod vplyvom alkoholu, traja spôsobili nehodu
Regióny

Zahraničné

Verejný ochranca práv Róbert
Dobrovodský reagoval na výzvu maďarského ombudsmana: Ide o kauzu Benešových dekrétov
Zahraničné
Mrazivé zistenie! Najhoršie letecké
Mrazivé zistenie! Najhoršie letecké nešťastie v Kórei bolo dôsledkom šetrenia peňazí
Zahraničné
KĽDR a Čína obnovia
KĽDR a Čína obnovia vlakové spojenie: Stane sa tak po šiestich rokoch
Zahraničné
Viktor Orbán
Kauza zadržaných peňazí Ukrajiny v Maďarsku: Orbán si ich chce nechať! Urobil TENTO krok
Zahraničné

Prominenti

Britney po jazde pod
Britney po jazde pod vplyvom alkoholu: Obrovské OBAVY... Získa jej otec späť OPATROVNÍCTVO?!
Zahraniční prominenti
BRUTÁLNY ÚTOK na známeho
BRUTÁLNY ÚTOK na známeho herca má dohru: Polícia prišla s NOVÝMI zisteniami! Všetko je INAK
Domáci prominenti
Speváčka Rihanna.
STREĽBA na dom speváčky Rihanny: Polícia už chytila vinníčku... Bola zatvorená na PSYCHIATRII!
Zahraniční prominenti
Laura z Ruže pre
Laura z Ruže pre nevestu mala u Kollára kráľovský plat: Fu, z tej sumy sa vám zatočí hlava!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rachel a Liam mali
Rachel a Liam mali vyhrať 209 miliónov: Pár prišiel o rozprávkovú výhru pre TÚTO DROBNOSŤ na účte! Neskutočná rana osudu
Zaujímavosti
Palác chánov v Šeki:
Palác chánov v Šeki: Tisíce drevených dielikov bez klincov vytvorili jednu z najkrajších stavieb Kaukazu
dromedar.sk
Vedci v džungli objavili
Vedci v šoku: V hlbokej džungli objavili tvory, ktoré mali byť tisíce rokov po smrti! Ich fotky vyrážajú dych
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Einstein sa mýlil? Stephen Hawking pred 50 rokmi publikoval článok, ktorý odhalil DESIVÚ PRAVDU o čiernych dierach!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk