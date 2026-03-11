EÚ poskytne Libanonu humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov eur

BRUSEL - Európska únia poskytne Libanonu humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov eur, oznámila v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po telefonáte s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom.
„Vyjadrila som európsku solidaritu s Libanonom a jeho obyvateľmi. Poskytujeme humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov eur. Včera (v utorok) sme dodali viac ako 40 ton zásob a plánujeme zorganizovať ďalšie humanitárne lety,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X.
Šéfka EK privítala rozhodnutie libanonskej vlády zakázať všetky vojenské aktivity proiránskeho hnutia Hizballáh a jej výzvu na ukončenie nepriateľských akcií. „Musíme zabezpečiť suverénny a stabilný Libanon pre jeho obyvateľov,“ dodala.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom, keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Armáda Izraela na to reagovala útokmi na ciele pripisované hnutiu. Libanonské ministerstvo sociálnych vecí uviedlo, že v dôsledku konfliktu je vnútorne vysídlených takmer 780.000 ľudí.