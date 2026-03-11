Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Prezídium HaZZ odsudzuje útok na hasičov a techniku po zásahu v Lipanoch

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
LIPANY - Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) odsudzuje útok na hasičov a techniku po utorňajšom (10. 3.) požiari pri rómskej osade na ulici Za traťou v Lipanoch v okrese Sabinov. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Ako uvádza, na miesto boli vyslaní štyria hasiči s jedným kusom techniky. „Počas zásahu však došlo k neprijateľnej situácii - zasahujúci hasiči aj technika boli napadnutí obyvateľmi osady, ktorí začali na príslušníkov hádzať kamene. Následkom útoku došlo k poškodeniu zasahujúcej techniky. Našťastie, k zraneniu príslušníkov nedošlo,“ informuje Prezídium HaZZ.

Podľa Prezídia HaZZ je takéto správanie neakceptovateľné

Takéto správanie je podľa Prezídia HaZZ absolútne neakceptovateľné. Hasiči prichádzajú pomáhať a chrániť životy, zdravie aj majetok ľudí. Ako uviedlo prezídium, útoky na zasahujúce zložky nielenže sťažujú ich prácu, ale zároveň ohrozujú životy samotných obyvateľov aj príslušníkov, ktorí vykonávajú svoju službu. Nezodpovedné konanie počas zásahu môže mať podľa Prezídia HaZZ vážne následky a je dôležité si uvedomiť, že v takýchto situáciách by mala byť prioritou spolupráca a rešpekt voči tým, ktorí prichádzajú pomôcť.

„Je dôležité o takýchto prípadoch otvorene informovať verejnosť. Útoky na zasahujúce zložky nemožno bagatelizovať ani prehliadať. Hasiči, záchranári alebo policajti prichádzajú na miesto udalosti pomáhať a chrániť životy, zdravie aj majetok ľudí. Aj preto by mali mať pri svojej práci rešpekt a podporu verejnosti, nie čeliť agresii,“ povedal prezident HaZZ Adrián Mifkovič.

