Krvavá bitka pred voľbami na Spiši: V Žehre lietali kosy aj sekery! Ženu napadli mačetou

ŽEHRA - Spišská obec Žehra sa zmenila na bojisko, kde proti sebe stáli desiatky ľudí ozbrojených mačetami, sekerami, kosami a kameňmi. Výsledkom sú zdemolované byty, zničené auto a vážne zranená žena, ktorej hlavu museli zošívať desiatkami stehov. Polícia je v pohotovosti a vedie viacero trestných stíhaní
Napätie v Žehre pred blížiacimi sa voľbami starostu prekročilo všetky hranice. Konflikt, ktorý sa podľa miestnych začal útokom na synovca súčasného starostu v neďalekom meste, sa rýchlo presunul priamo do osady. Podľa svedkov nešlo len o pästnú výmenu názorov, ale o pripravený útok so zbraňami, ktoré skôr pripomínajú stredovek. O incidente informovala STVR.
Spúšťačom mal byť incident v posilňovni v Spišskom Podhradí. “Môj synovec šiel do posilňovne v Spišskom Podhradí a tam ho napadli traja ľudia. Odkáž starostovi, tvojmu ujovi, ak podá kandidátku na starostu, tak zabijeme jeho aj celú jeho rodinu. Začali ho biť, kopať hlava-nehlava,“ opísal starosta Žehry Marián Mižigár. Jeho príbuzný skončil s otrasom mozgu a opuchmi hlavy. Odveta nenechala na seba dlho čakať.
V samotnej Žehre sa strhla hromadná bitka, pri ktorej lietalo všetko, čo prišlo pod ruku. „Mali mačety, sekery a kosy v rukách. Kamene hádzali do okien, rozbíjali ich. Otec musel od strachu utiecť na políciu do lesa,“ priblížili ďalší obyvatelia obce. Najhoršie dopadla staršia žena, ktorú útočníci zasiahli priamo do hlavy. “Mamu udreli s mačetou do hlavy. Má 30 stehov v hlave,“ doplnil Miroslav Mižigár mladší.
Nemocnica potvrdila príjem pacientky so sečným poranením, jej stav je nateraz stabilizovaný. Škody na majetku podľa polície presiahli 7-tisíc eur. Rozbité okná na obecnej bytovke a zdemolované auto sú stále ohraničené policajnou páskou. Druhá strana konfliktu však tvrdí, že bitka bola vyústením strachu o život dieťaťa. „Pobili sme sa kvôli tomu, že mi skoro syna zabil na ceste autom. Všetko je to kvôli voľbám,“ povedal Ján Dunka.
Košická policajná hovorkyňa Jana Illésová potvrdila, že v súvislosti s týmto peklom na Spiši už vedú štyri trestné stíhania – pre nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, poškodzovanie cudzej veci a výtržníctvo. Starosta obce sa však obáva, že toto nie je koniec. S blížiacim sa termínom volieb podľa neho napätie v osade porastie a podobné brutálne scény sa môžu zopakovať.