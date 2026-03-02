Za stav Slovalca môže bývalá vláda, posťažoval sa minister Taraba: Poviem vám, ako to bolo so Samsungom!

BRATISLAVA - Stav ťažkého priemyslu na Slovensku nie je ideálny aj pre legislatívne a ekologické prekážky, ktoré pred Slovensko postavila Európska únia. O znovuotvorení výroby závodu Slovalco prehovoril jeden zo signatárov memoranda minister životného prostredia Tomáš Taraba a prezradil aj niečo o končiacom Samsungu.
S pánom premiérom Robertom Ficom ste boli v piatok 27. februára za vedením spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom. Skúste popísať, o čom tam vlastne išlo.
- Ide o to, že v Žiari nad Hronom bola 70-ročná tradícia výroby hliníka. Žiaľ, počas minulej vlády, ktorá sa rozhodla, že nebude poskytovať žiadne kompenzácie, na ktoré ťažký priemysel má v Európe nárok z environmentálneho fondu. Vzhľadom na to, že prišiel astronomický nárast cien elektrickej energie, tá spoločnosť konkurencieschopné jednoducho nevedela vyrábať hliník.
Na internete sa už vo veľkom rozpráva o odchode výrobnej fabriky Samsung z Galanty. Ukončia tak výrobu televízorov po 25 rokoch. Ako to hodnotíte a máme to čím nahradiť?
- Hodnotím to v princípe tak, že celá Európa zmenou. Až 83 percent sektorov priemyslu EÚ upadá. To je nielen náš názor, môžete si vypočuť aj najnovší prejav belgického premiéra, ktorý vraví, že nebude pre Európu existovať budúcnosť, ak sa nezmení ten šialený greendeal. Na Slovensku je kopec ideológov, aj Progresívne Slovensko je ich hlavná tvár. Títo pretláčajú nezmyselné opatrenia a byrokraciu, ktorá likviduje podnikateľské prostredie, marže podnikom naprieč Európou. Výsledkom je potom aj to, že 83 percent priemyslu buď vykazuje známky poklesu príjmov a zisku, alebo priamo hovoria o odchode z Európy. Ani Slovensko pri tom nie je a nebude výnimka. My sme proexportné ladená ekonomika.
Prečo je v týchto dňoch dôležité podporovať práve výrobu slovenského hliníka? Pýtam sa to aj v súvislosti s prejavom premiéra, ktorý povedal, že "lopta už je kopnutá do brány, ale nie celým svojim objemom". Máme si túto metaforu vysvetliť ako fakt, že pri vybavovaní dohody nastali nejaké komplikácie?
- Asi 95 a viac percent, ktoré súvisia so znovuspustením výroby idú cez ministerstvo životného prostredia. Preto sa k tomu vyjadrujem. Na takéto niečo je vždy extrémne komplikovaná dohoda, ktorá je ale na druhej strane veľmi jasná. Naším cieľom je, aby sa spustila výroba a aby sme odčinili tú chybu, ktorá sa stala za premiéra Eduarda Hegera, len preto, že nenávideli Pentu, tak nechali zarezať pätinového výrobcu hliníka v Európe, namiesto toho, aby implementovali schému kompenzácie taká, ako je v Nemecku. Namiesto toho z environmentálneho fondu podporovali kadejaké sysle a hlúposti a popri tom sa pozerali, ako likvidujú priemysel.
