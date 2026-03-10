Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Dva mesiace po zmene zákona a výsledok je jasný! Recidivisti dominujú, Žilinka zverejnil ŠTATISTIKU

BRATISLAVA - Podiel páchateľov opakovaných drobných krádeží na osobách obvinených a obžalovaných pre trestný čin je zásadný. Aktuálne štatistiky totiž ukazujú, že práve títo páchatelia dnes tvoria viac než polovicu všetkých obvinených aj obžalovaných za trestný čin krádeže. Informuje o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Novela Trestného zákona z konca minulého roka opäť zaviedla za drobnú krádež pravidlo "trikrát a dosť". V prípade tzv. "horalkových krádeží" tak platí trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. 

Zákonná úprava mala podľa Žilinku posilniť ochranu spoločnosti pred páchateľmi opakovaných drobných krádeží, zvýšiť ich výchovný postih, zabezpečiť reparáciu škody a zároveň jasne vyjadriť morálne odsúdenie takéhoto konania. Podľa generálneho prokurátora sa už po prvých mesiacoch účinnosti ukazuje výrazný dopad na štatistiky kriminality. Žilinka informoval, že recidivisti drobných majetkových deliktov dnes tvoria zásadnú časť všetkých obvinených aj obžalovaných za trestný čin krádeže. 

Aktuálna štatistika

"V januári 2026 bolo pre trestný čin krádeže obvinených celkom 605 osôb, z toho pre tzv. 'horalkovú krádež' bolo vznesené obvinenie 322 osobám, čo predstavuje 53 % podiel," informuje Žilinka. Vo februári 2026 bolo podľa podľa jeho slov pre trestný čin krádeže obvinených ešte viac, a to celkom 623 osôb, z toho pre tzv. "horalkovú krádež" bolo vznesené obvinenie 322 osobám, čo predstavuje 52 % podiel.

Dva mesiace po zmene
Obžalovaných pre trestný čin krádeže bolo v januári 2026 celkom 481 osôb, z ktorých bolo pre tzv. "horalkovú krádež" 247 osôb, čo predstavuje 51 % podiel. Podobné dáta sú aj za február 2026."Obžalovaných pre trestný čin krádeže bolo celkom 436 osôb, z ktorých bolo pre tzv. „horalkovú krádež“ 218 osôb, čo predstavuje 50 % podiel," uvádza Žilinka.

Dva mesiace po zmene
"Už len tieto údaje potvrdzujú, že u páchateľov opakovaných drobných majetkových deliktov predchádzajúce priestupkové konania a postih neplnili výchovný, reparačný a už vôbec nie odstrašujúci účel," konštatuje na záver.

