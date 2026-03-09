Šokujúce DETAILY ohavného činu v Bratislave: Telá dôchodcov boli zakryté plachtou, polícii mal otvoriť ich vlastný syn!

BRATISLAVA - Sobotňajší nález dvoch tiel v byte na ulici Pri Starej Prachárni otriasol Bratislavou. Obeťami brutálneho činu sú manželia Eva (†75) a Štefan (†69), ktorých telá našli policajti v byte na druhom poschodí. Podľa najnovších informácií boli telá seniorov zakryté plachtou a polícii mal dvere otvoriť ich 38-ročný syn, ktorého hliadka okamžite obmedzila na osobnej slobode. Vyšetrovateľ už v prípade začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.
Nový čas informuje, že manželia bývali v dome od roku 1999 a boli obľúbení – Eva pracovala ako sprievodkyňa na bratislavskom hrade a Štefan pôsobil na Slovenskej akadémii vied (SAV).
Mrazivé je najmä svedectvo susedky, ktorá sa so synom rozprávala len krátko pred odhalením tragédie. „Pýtala som sa ho, ako sa má mama. Povedal, že sa má dobre, že bola v nemocnici a teraz je na liečení. Vraj je v pohode a aj tatko je v pohode. Keď to povedal, boli sme pokojní,“ uviedla. V tom čase však už dôchodcov nikto niekoľko dní nevidel.
Syn obetí (37) podľa obyvateľov domu pracoval v Nemecku a do Bratislavy sa vrátil len približne týždeň pred tragédiou. Niektorí susedia ho označili za „zvláštneho“ a povrávalo sa, že na tom po zdravotnej stránke nebol najlepšie. Policajti počas nedeľného rána stále prehľadávali okolie domu, predzáhradky aj smetiaky, pričom zjavne hľadali vražednú zbraň alebo iné dôkazy súvisiace s činom.
"Vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície vzniesol dňa 08.03.2026 obvinenie 37 – ročnému Štefanovi H. za obzvlášť závažný zločin vraždy. Ten bol dňa 07.03.2026 zadržaný na ulici Pri Starej Prachárni. Obvinený sa momentálne nachádza v cele policajného zaistenia, pričom vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," informovala polícia na sociálnej sieti.