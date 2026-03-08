Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

Volebná kaucia sa má zdvojnásobiť: Kaliňák prehovoril o novej sume a zmene pri voľbe zo zahraničia

Robert Kaliňák Zobraziť galériu (2)
Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) avizuje, že by sa mohla zvýšiť volebná kaucia pre kandidujúce strany. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa zámeru koalície zrušiť voľby poštou zo zahraničia a prípadných ďalších zmien týkajúcich sa volieb. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach odôvodňoval potrebou naplniť princíp priamej a tajnej voľby.

„Čo sa týka ďalších návrhov, počul som o zvýšení kaucie. (...) Na kaucii sa pracuje a mám pocit, že to je niekde okolo 35.000 eur, čo nepovažujem za niečo zásadné,“ povedal. Myslí si, že to nie je likvidačné. Argumentuje, že takéto navýšenie by strane s obrovskou podporou nemalo robiť problém. Pri voľbách do NR SR je v súčasnosti kaucia stanovená na 17.000 eur.

Kaliňák sa dotkol aj zámeru koalície zrušiť zákon, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Tento krok nazval ako priznanie, že má niekto vyššiu kartu. Európska únia totiž pre zmeny týkajúce sa ÚOO odložila rokovania o šiestej platbe z plánu obnovy. „Pre nás je dôležitejšie, aby Slovensko malo práve v čase práve tejto krízy všetky zdroje k dispozícii, ktoré má mať,“ vyhlásil minister obrany. Myslí si, že rokovanie o tejto téme sa znovu otvorí. „Pozrú sa hlavné výhrady, ktoré zo strany Európskej únie alebo Európskej komisie boli. A to sa zohľadní pri nejakom pravdepodobne ďalšom návrhu,“ doplnil.

Samostatná cesta Hlasu

Témou bolo aj prípadné spojenie strán Smer-SD a Hlas-SD. Kaliňák povedal, že dnes to nie je téma. Spájanie subjektov z jedného politického poľa je však podľa neho vždy v hre. „Ale z tohto pohľadu si myslím, že Hlas viackrát deklaroval, že chce byť samostatne,“ doplnil. Kaliňák sa vyjadril aj k otázke o prípadnom vstupe poslanca Národnej rady (NR) SR Jána Ferenčáka, ktorý opustil klub Hlasu-SD, ale naďalej zostal členom strany Hlas, do Smeru-SD. „Keď prejaví záujem, my sa s ním určite veľmi radi budeme baviť,“ poznamenal.

Šéf rezortu obrany tiež povedal, že nevidí nateraz dôvod, aby vláda požiadala parlament o dôveru pre dlhovú brzdu. Upozornil pritom na nejednoznačnosť ústavného zákona. Zároveň pripomenul, že parlament vo februári odmietol opozičný návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Reagoval aj na kritiku predsedu koaličnej SNS Andreja Danka voči premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Nepovažuje ju za oprávnenú.

Viac o téme: Robert KaliňákSmer-SDVolebná kaucia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Robert Kaliňák
Dráma na Blízkom východe pokračuje: Slovensko vyslalo lietadlá do Maskatu a Rijádu, pomáhame aj iným krajinám
Domáce
Napätie medzi Bratislavou a
Napätie medzi Bratislavou a Kyjevom: Kaliňák s kritikou na adresu Zelenského, do debaty sa zapojila aj Jurík
Domáce
FOTO Tlačová konferencia ministra vnútra
Rabovanie opusteného priemyselného areálu na východe: Bukózu v Hencovciach strážia žandári
Domáce
Tlačová konferencia predsedu vlády
Evakuácia Slovákov z Ománu: Minister Kaliňák tam vysiela pomocný tím
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Začiatok týždňa v znamení
Začiatok týždňa v znamení saharského piesku: Na Slovensko prichádza masívna vlna, toto nás čaká!
Domáce
Juraj Blanár
Blanár potvrdil plán! Fico bude s von der Leyenovou riešiť, aby Ukrajina konečne napĺňala svoje záväzky
Domáce
Robert Kaliňák
Volebná kaucia sa má zdvojnásobiť: Kaliňák prehovoril o novej sume a zmene pri voľbe zo zahraničia
Domáce
Zdieľané bicykle sa do Žiliny vracajú: Nová sezóna prinesie viac staníc aj bicyklov
Zdieľané bicykle sa do Žiliny vracajú: Nová sezóna prinesie viac staníc aj bicyklov
Regióny

Zahraničné

Miliardy v obrnených autách:
Miliardy v obrnených autách: Na Ukrajinu sa cez Maďarsko v čase vojny vozia peniaze a zlato z Rakúska
Zahraničné
Sever Austrálie zasiahli povodne:
Sever Austrálie zasiahli povodne: Polícia varuje pred všadeprítomnými krokodílmi a evakuuje tisíce ľudí
Zahraničné
Tragický záver pátrania: Hviezdu
Tragický záver pátrania: Hviezdu populárnych seriálov našli mŕtvu v lese! Jej auto bolo rozbité
Zahraničné
Zásah komanda pri Švédsku:
Zásah komanda pri Švédsku: Polícia stopla ruskú loď s kradnutým obilím! Mala sfalšované dokumenty
Zahraničné

Prominenti

Súťažiaci reality šou Survivor
KRÁSNA SPRÁVA hviezdy markizáckej šou: ZÁSNUBY v exotike!
Domáci prominenti
Peter Jackson
Úspech slávneho režiséra: Získa ČESTNÉ ocenenie... Považuje to za PRIVILÉGIUM!
Zahraniční prominenti
Tlačovka k novej sérii
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Domáci prominenti
Corey Parker
SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrela hviezda (†60) seriálu Will & Grace či hororu Piatok trinásteho!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sagrada Família po 144
Svet sa konečne dočkal: Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol a stala sa svetovým rekordérom!
Zaujímavosti
V Maďarsku majú unikátne
V Maďarsku majú unikátne cesty: Keď pôjdete správnou rýchlosťou, zahrajú melódiu
dromedar.sk
Kam ujsť, ak vypukne
Kam ujsť, ak vypukne tretia svetová vojna? Vedci vytypovali miesta, ktoré by zostali bezpečným rajom!
Zaujímavosti
Myslíte si, že ľudia
Myslíte si, že ľudia okolo vás mrmlú? POZOR, váš mozog sa vám snaží povedať niečo veľmi dôležité!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!

Šport

Na štarte sú aj slovenské biatlonistky: Online prenos zo štafety žien v Kontiolahti
Na štarte sú aj slovenské biatlonistky: Online prenos zo štafety žien v Kontiolahti
Biatlon
Po krutej prehre opäť víťazná radosť: Slovenskí reprezentanti vybojovali ďalší cenný triumf
Po krutej prehre opäť víťazná radosť: Slovenskí reprezentanti vybojovali ďalší cenný triumf
Parašport
VIDEO Nečakaný domáci triumf, Shiffrinová ďaleko za elitou: Boj o malý glóbus pokračuje
VIDEO Nečakaný domáci triumf, Shiffrinová ďaleko za elitou: Boj o malý glóbus pokračuje
Lyžovanie
Novak Djokovič neprestáva udivovať tenisový svet: Urobím pre to všetko
Novak Djokovič neprestáva udivovať tenisový svet: Urobím pre to všetko
ATP

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Zaujímavé pracovné ponuky
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Prostredie práce
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Kurzy a štúdium
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
O práci s humorom

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Rady a tipy
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy

Technológie

Humanoidné roboty majú problém, kvôli ktorému často padajú. Vedci ich teraz naučili premýšľať niekoľko krokov dopredu
Humanoidné roboty majú problém, kvôli ktorému často padajú. Vedci ich teraz naučili premýšľať niekoľko krokov dopredu
Veda a výskum
Osteoartróza trápi milióny ľudí a spôsobuje bolesti kĺbov. Najúčinnejšia liečba sa pritom používa prekvapivo zriedka
Osteoartróza trápi milióny ľudí a spôsobuje bolesti kĺbov. Najúčinnejšia liečba sa pritom používa prekvapivo zriedka
Veda a výskum
Česká CSG navrhuje presunúť HIMARS na podvozok Tatra. Do Maďarska vstupuje s dodávkou tisícov nákladných vozidiel
Česká CSG navrhuje presunúť HIMARS na podvozok Tatra. Do Maďarska vstupuje s dodávkou tisícov nákladných vozidiel
Výzbroj a zbrane
Stačí fotografia ruky a AI môže odhaliť vážne ochorenie. Diagnózu, ktorej odhalenie trvá roky, dokáže zvládnuť za sekundy
Stačí fotografia ruky a AI môže odhaliť vážne ochorenie. Diagnózu, ktorej odhalenie trvá roky, dokáže zvládnuť za sekundy
Umelá inteligencia

Bývanie

Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?

Pre kutilov

Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy držia monarchiu pokope: Bez ich sily by kráľovské rodiny možno dávno padli
Zahraničné celebrity
Ženy držia monarchiu pokope: Bez ich sily by kráľovské rodiny možno dávno padli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Miliardy v obrnených autách:
Zahraničné
Miliardy v obrnených autách: Na Ukrajinu sa cez Maďarsko v čase vojny vozia peniaze a zlato z Rakúska
Tragický záver pátrania: Hviezdu
Zahraničné
Tragický záver pátrania: Hviezdu populárnych seriálov našli mŕtvu v lese! Jej auto bolo rozbité
Začiatok týždňa v znamení
Domáce
Začiatok týždňa v znamení saharského piesku: Na Slovensko prichádza masívna vlna, toto nás čaká!
Juraj Blanár
Domáce
Blanár potvrdil plán! Fico bude s von der Leyenovou riešiť, aby Ukrajina konečne napĺňala svoje záväzky

Ďalšie zo Zoznamu