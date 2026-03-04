Hlas-SD podporuje riešenie, ktoré umožní voliť zo zahraničia na ambasádach

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD podporuje riešenie, ktoré umožní Slovákom v zahraničí voliť priamo v deň volieb na ambasádach či iných štátnych inštitúciách. Uviedol to líder strany Matúš Šutaj Eštok. Argumentuje, že pri voľbe poštou zo zahraničia sa nespĺňajú princípy všeobecnej, rovnej, priamej a tajnej voľby. Avizoval zároveň, že Hlas bude žiadať, aby sa hlasovanie zo zahraničia na ambasádach uplatnilo aj pri prezidentských voľbách.
„Ak majú Slováci v zahraničí voliť, nech volia priamo a tajne, napríklad aj prostredníctvom našich ambasád, ústavne čisto a bez akýchkoľvek pochybností. Tak to má predsa byť v demokratickej krajine. No a zároveň budeme žiadať v Hlase, aby sa tento spôsob hlasovania uplatnil aj pri voľbách prezidenta, ktoré kvôli dvojkolovému systému nie je možné vyriešiť doterajšími obálkami. Tak si vláda splní aj to, čo má vo svojom programovom vyhlásení vlády,“ poznamenal vo videu na sociálnej sieti.
Šutaj Eštok zároveň kritizoval vyjadrenia opozičných predstaviteľov k zámeru koalície zrušiť hlasovanie poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. „Strašia ľudí, kričia o konci demokracie, a pritom ide o úpravu hlasovania zo zahraničia, o žiaden prevrat ani o rušenie volieb, ale o technickú zmenu,“ podotkol. Upozornil na to, že opozícia hovorí o tom, že pravidlá sa rok a pol pred voľbami meniť nesmú, no keď bola vo vláde, vložila osem mesiacov pred voľbami do ústavy ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že Slovensko tvorí pre parlamentné voľby jeden volebný obvod. „Vtedy im to nijako neprekážalo,“ okomentoval.
Hlas dlhodobo žiada zmenu volebného systému
Zároveň zopakoval, že Hlas dlhodobo žiada zmenu volebného systému. „Tak, aby polovica poslancov vzišla z regiónov a každý okres mal svojho zástupcu v parlamente,“ doplnil. Do parlamentu by na najbližšiu schôdzu, ktorá sa začína 14. apríla, mal prísť návrh na zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Avizoval to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nevie, či zmenu predloží vláda alebo poslanci.
Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajoval obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami. S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do NR SR prišlo opozičné hnutie PS. Premiér a líder koaličného Smeru-SD Robert Fico to nevylúčil. Priblížil, že vláda takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí.