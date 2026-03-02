Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Mrazivé svedectvo z emirátov: Poslanec Hlasu v centre raketových útokov, opísal momenty hrôzy nad Dubajom

DUBAJ - Situácia na Blízkom východe sa vyostrila do nevídaných rozmerov. Irán už tretí deň pokračuje v odvetných útokoch, ktoré zasiahli aj luxusné metropoly ako Dubaj, Dauha či Manáma. Uprostred tohto vojnového pekla sa ocitol aj poslanec NR SR za stranu Hlas-SD Igor Šimko. Ten na vlastnej koži zažil raketové útoky priamo nad centrom Dubaja a jeho návrat na Slovensko je momentálne kvôli uzavretému vzdušnému priestoru otázny.

Blízky východ, ktorý bol roky považovaný za relatívne stabilnú oázu luxusu, sa zmenil na bojovú zónu. Po tom, čo USA a Izrael pri spoločnej operácii zlikvidovali najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, Irán spustil masívnu vlnu raketových a dronových útokov. Zasiahnuté boli nielen vojenské základne, ale aj civilná infraštruktúra – ikonické hotely, prístavy a letiská.

Slovenský poslanec Igor Šimko sa do Spojených arabských emirátov vybral súkromne, no čiastočne aj kvôli akademickým povinnostiam. Namiesto odborných stretnutí ho však čakala realita moderného konfliktu. „Bol som práve v centre Dubaja, keď nad mestom letela raketa a zasiahla ju protivzdušná obrana. Vďakabohu,“ opísal Šimko dramatické momenty vo svojom videu na sociálnej sieti.

Šimko zároveň zverejnil zábery priamo z miesta. "Odsudzujem útoky na všetky civilné ciele vo svete, pretože nevinní ľudia v škole, v práci, podnikatelia, či turisti nemôžu za to, čo si medzi sebou vybavujú jednotlivé štáty,“ uviedol poslanec, ktorý momentálne prebýva v emiráte Ras al Khaimah, len 70 kilometrov od Dubaja.

Ceny na benzínkach môžu vystreliť nahor

Okrem bezpečnosti civilistov je v hre aj svetová ekonomika. Igor Šimko, ktorý je zároveň predsedom komisie pre energetiku, upozorňuje na kritickú situáciu v Hormuzskom prieplave. Tadiaľ prúdi až 30 % svetovej ropy a Irán hrozí jeho úplným uzavretím.

„Ak dôjde k dlhšie trvajúcemu konfliktu a uzavretiu prieplavu, bude to znamenať zmenu na našich benzínových pumpách o desiatky percent,“ varuje Šimko vo videu. Pre Slovensko to môže znamenať nielen drahšie palivá, ale aj zdražovanie potravín a dopravy.

Návrat domov je neistý

Vzdušný priestor nad Perzským zálivom je opakovane uzatváraný, čo ochromilo medzinárodnú dopravu. Slovenský poslanec nateraz zostáva v regióne a čaká na bezpečnejšiu chvíľu na odlet. „Možný návrat domov je otázny. Jedna alternatíva je, že 4. marca, iná, že až po 8. marci. Je potrebné vydržať a prečkať,“ dodal Šimko.

Nové iránske útoky hlásia Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem

Situácia v pondelok ráno nabrala na obrátkach. Podľa agentúry AFP hlásia nové výbuchy z Dubaja, Kuvajtu aj Jeruzalema. V Bahrajne si útoky vyžiadali prvú obeť a celkový počet mŕtvych v regióne stúpol od soboty na päť. V Dubaji došlo k požiaru jedného z ikonických hotelov po tom, čo naň dopadli trosky zostreleného dronu.

ONLINE Tretí deň vojny proti Iránu: Izrael útočí na ciele Hizballáhu po celom Libanone, hlásia obete Prečítajte si tiež

ONLINE Tretí deň vojny proti Iránu: Izrael útočí na ciele Hizballáhu po celom Libanone, hlásia obete

„Útoky na civilistov a krajiny, ktoré sa nepodieľajú na bojových operáciách, predstavujú nezodpovedné a destabilizujúce správanie,“ uviedlo už skôr americké ministerstvo zahraničných vecí v spoločnom vyhlásení s Bahrajnom, Jordánskom, Kuvajtom, Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

