Víkendové RIZIKO v Bratislave: Futbalový ŠLÁGER spustil obavy, policajti idú do terénu na TIETO ulice!

BRATISLAVA - Azda každý správny futbalový fanúšik dobre vie, že dnes sa v Bratislave odohrá šláger ŠK Slovan Bratislava verzus FC Spartak Trnava. Vedia to však aj policajti, ktorí už majú s takýmito akciami svoje skúsenosti. Preto musia zabezpečiť aj okolie. V tomto priestore ich bude najviac.
Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Okolnosti duelu Bratislavy a Trnavy bude v rámci bezpečnosti sledovať hneď niekoľko príslušníkov polície v okolí štadióna. "V súvislosti so zajtrajšími verejnými kultúrnymi a verejnými športovými podujatiami, ktorých súčasťou je aj futbalový zápas medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, ktorý bol vyhodnotený organizátorom ako rizikový, so začiatkom o 15:30 hodine na Národnom futbalovom štadióne, pripravili policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave bezpečnostné opatrenie," potvrdili.
Počas tohto zápasu v okolí štadióna budú policajti poriadkovej polície, dopravnej polície, ako aj ostatných zložiek Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v súčinnosti s ďalšími policajtmi Krajských riaditeľstiev PZ dohliadať na verejný poriadok a zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Vodiči by si mali dať pozor, tieto ulice budú vyťažené
"V súvislosti s týmto ako aj ostatnými podujatiami v rámci tretieho bratislavského okresu upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke, najmä v okolí štadióna pred začiatkom futbalového zápasu a po jeho ukončení na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova," spresnila polícia.
Mestská polícia radí majiteľom áut a vodičom v okolí
"Na ulicu Viktora Tegelhoffa nebude v čase od 13:30 do 15:30 hodiny a od 17:30 do 18:30 hodiny umožnený vstup ani peším. Po 13:00 hodine bude uzatvorené zo strany Viktora Tegelhoffa aj detské ihrisko Nová doba," napísala bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti.
"Vodiči a šoférky, pokiaľ je to možné, vyhnite sa oblasti Tehelného poľa a na presun po Bratislave využite alternatívne trasy. Fanúšikom odporúčame dopraviť sa na štadión linkami mestskej hromadnej dopravy. Ak sa predsa len rozhodnete ísť autom, neparkujte v blízkosti štadióna, ale radšej v širšom okolí," dodalo.