Minister Tomáš Taraba sa neformálne stretol a rokoval s hlavou štátu Petrom Pellegrinim

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba absolvoval neformálne stretnutie s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, kde prerokovali otázky využívania vody ako vzácneho zdroja pre rozvoj energetiky na Slovensku, modernizácie priemyslu aj využívania potenciálu Slovenska pre rozvoj umelej inteligencie.
Vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prediskutoval s prezidentom SR Pellegrinim aktuálny vývoj najmä v oblasti investícií do modernizácie priemyslu. „Hlavu štátu som informoval o pripravenej schéme štátnej pomoci, ktorá umožní zachovať a zlepšiť konkurencieschopnosť energeticky náročných podnikov. Čo je však kľúčové, na kompenzácie podnikom využijeme zdroje z Enviromentálneho fondu, ktorý je mimo štátneho rozpočtu, a teda nepôjdu z vreciek daňových poplatníkov. Rovnako posilníme investície z Modernizačného fondu do projektov znižovania energetickej náročnosti samosprávy,“ podčiarkol Taraba.
Šéf envirorezortu s hlavou štátu otvoril aj otázku efektívnejšej podpory investícií do umelej inteligencie, kde má Slovensko oproti iným veľkým krajinám konkurenčnú výhodu a môže sa prispôsobiť dynamickým podmienkam a najmodernejšie technológie implementovať na celom území Slovenska. „Bez budovania dodatočných zdrojov na výrobu elektriny nemáme šancu využiť potenciál na prilákanie významných projektov a v tomto sme sa s pánom prezidentom zhodli. Ďakujem pánovi prezidentovi aj za jeho verejnú podporu pri projekte prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky,“ dodal podpredseda vlády Taraba.
Minister Taraba sa s prezidentom Pellegrinim dohodli na pravidelných stretnutiach, kde sa budú venovať témam patriacich pod gesciu envirorezortu.