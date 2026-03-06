Zadržaní policajti pred sudcom: Rozhodnutie o väzbe v kauze Kajúcnik padne ešte dnes

BRATISLAVA - O návrhu na väzbu pre obvinených policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorých Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal v rámci akcie Kajúcnik, rozhodne Mestský súd Bratislava I v piatok o 22.00 h. Pre média to po prerušení výsluchu obvinených potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Výsluch podľa jeho slov prerušil sudca pre prípravné konanie z dôvodu rozsiahleho spisového materiálu, s ktorým sa musí oboznámiť.
Advokát obvinených Ján Dulovič pre novinárov ozrejmil, že policajti sa počas výsluchu pred súdom vyjadrovali k absencii dôvodov na kolúznu väzbu. „My považujeme návrh na vzatie do väzby za absolútne jednak slabo odôvodnený, považujeme ho dokonca aj za pravdepodobne podaný na mieste nepríslušný súd prokurátorom, voči ktorému bola vznesená námietka zaujatosti, o ktorej dokonca ani nerozhodol, a napriek jej vzneseniu podal tento návrh na vzatie do väzby. Takže my tam vidíme celú plejádu či procesných pochybení a taktiež ako keby veľmi slabého odôvodnenia toho návrhu,“ sumarizoval Dulovič.
Rozvinul, že obhajoba už počas výsluchov namietala premlčanie niektorých skutkov vzhľadom na danú právnu kvalifikáciu. Podľa Duloviča im však pri rozhodovaní o väzbe pred súdom doručili zmenu právnej kvalifikácie prokurátorom Krajskej prokuratúry v Trnave Michalom Žeňuchom práve tak, aby skutky nemohli byť premlčané. „Rozšírili to na tom, že to bolo spáchané na viacerých osobách, aby skutky nemohli byť premlčané,“ vysvetlil advokát. Uviedol tiež, že v uznesení o vznesení obvinenia sa neuvádza, že by bola vypočutá nejaká osoba v postavení svedka poškodeného. „Hovoria, že bolo poškodených viacero osôb a zároveň nemáme v zásade procesne ani jedného poškodeného, takže som veľmi zvedavý, ako sa s tým súd vysporiada,“ doplnil Dulovič.
Podnet na väzobné stíhanie Jána Č. a Pavla Ď. dal vyšetrovateľ ÚIS z kolúznych dôvodov. Obáva sa teda, že by mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, spoluobvinených či inak mariť vyšetrovanie. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a podal návrh na väzbu na súd vo štvrtok (5. 3.) ráno. Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. v stredu (4. 3.) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode. V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia v utorok (3. 3.) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.