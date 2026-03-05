AKTUÁLNE Vyšetrovateľ navrhol väzbu pre Jána Čurillu a Pavla Ďurku!

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v rámci akcie Kajúcnik podal podnet na väzobné stíhanie dvoch obvinených Jána Čurillu a Pavla Ďurku z kolúznych dôvodov. ÚIS o tom informuje na sociálnej sieti.
Aktualizované 09:16 O väzbe obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku, ktorí boli zadržaní v rámci akcie policajnej inšpekcie Kajúcnik, by sa malo rozhodovať na Mestskom súde Bratislava I. Potvrdil to ich advokát Ján Dulovič, podľa ktorého podal prokurátor návrh na väzbu obvinených na súd vo štvrtok ráno. Odvolal sa pritom na informácie od vyšetrovateľa, oficiálnou cestou ešte informovaný nebol.
„Vyšetrovateľ UIS v rámci akcie Kajúcnik po vykonaní procesných úkonov podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby dozorovému prokurátorovi na obvinených Pavla Ďurku a Jána Čurillu z kolúznych dôvodov. Prokurátor podnet prevzal spolu so spisovným materiálom, o ktorom rozhodne v zákonom stanovenej lehote,“ uviedla policajná inšpekcia.
Ostatných zadržaných, vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka či policajtov Branislava Dunčku, Róberta Magulu a Romana Stahla, v stredu (4. 3.) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.
ÚIS v rámci akcie Kajúcnik v utorok (3. 3.) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenie z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.