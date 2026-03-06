Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

ONLINE Vojna na Blízkom východe pokračuje! USA a Izrael pritvrdzujú, Tel Aviv tvrdí, že zasiahol 400 cieľov

Dym stúpa z miesta izraelských útokov v štvrti Dahíja, na južnom predmestí Bejrútu aktualizované Zobraziť galériu (3)
Dym stúpa z miesta izraelských útokov v štvrti Dahíja, na južnom predmestí Bejrútu (Zdroj: TASR/AP/Hassan Ammar)
ČTK, TASR

BAHRAJN - Americká armáda vo štvrtok oznámila, že od začiatku vojenskej operácie proti Iránu potopila viac než 30 plavidiel jeho námorníctva. Najnovšie zasiahla iránsku dronovú loď, ktorá začala horieť, informovala agentúra Reuters. Medzitým Izrael oznámil spustenie vlny útokov na infraštruktúru režimu v Teheráne. Irán v piatok nadránom podľa agentúry AP vypustil rakety a drony smerom na Bahrajn, Katar, Kuvajt, Saudskú Arábiu, v ktorých sídlia americké sily. Teherán v piatok oznámil, že smerom na Izrael vypálil novú salvu dronov a rakiet. Izraelská armáda zároveň uviedla, že počas piatku zasiahla viac než 400 cieľov v Iráne. Situáciu sledujeme online.

22:01 Azerbajdžan tvrdí, že zmaril celú sériu iránskych „teroristických“ útokov na svojom území vrátane útokov na dôležitý ropovod. S týmto obvinením prišla vláda v Baku.

21:57 Po Srí Lanke povolila aj India iránskej vojnovej lodi zakotviť v jednom zo svojich prístavov. Loď IRIS Lavan kotví od 4. marca v prístave mesta Kóčin ležiaceho na juhozápade Indie. Informuje agentúra AFP, pre ktorú to v piatok uviedol zdroj z prostredia indickej vlády.

21:35   Iránske revolučné gardy vypálili ďalšiu vlnu dronov a rakiet „na ciele na okupovaných územiach (Izrael) a na americké základne v regióne“, informovala iránska štátna televízia.

Izraelská armáda zase vo svojom vyhlásení uviedla, že „v niekoľkých oblastiach Iránu bolo zasiahnutých vyše 400 cieľov vrátane zariadení na odpaľovanie balistických rakiet a skladovacích zariadení iránskych bezpilotných lietadiel“. Tento počet je vo veľkej miere v súlade s počtom útokov, ktoré Izrael podľa svojich tvrdení vykonal v uplynulých dňoch, konštatuje AFP.

21:30 Spojené štáty v piatok varovali, že bojovníci podporovaní Iránom by mohli útočiť na hotely v irackom Kurdistane, ktoré navštevujú cudzinci. Washington opäť vyzval Američanov, aby z tejto oblasti odišli, informovala agentúra AFP.

21:10  Viacerí príslušníci mierovej misie Organizácie Spojených národov utrpeli zranenia po tom, ako bola v piatok zasiahnutá ich základňa na juhu Libanonu. Informovali o tom štátne médiá, ktoré nespresnili pôvodcu útoku.

20:46 Rusko poskytuje Iránu spravodajské informácie pre útoky na americké ciele počas prebiehajúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe. Pre stanicu CBS News to v piatok povedali tri zdroje vrátane vysokopostaveného amerického predstaviteľa oboznámeného so záležitosťou.

19:23  Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání a prezident autonómneho Kurdistanu v Iraku Nečirvan Barzání sa v piatok počas telefonického rozhovoru zhodli, že „iracké územie nesmie byť použité...na spúšťanie útokov proti susedným štátom.“ S odvolaním sa na tlačovú službu irackého premiéra o tom v piatok informovala agentúra AFP.

18:40  Americký prezident Donald Trump v piatkovom rozhovore pre stanicu CNN uviedol, že vedenie Iránu je zbavené vplyvu. Trump chce, aby nové vedenie dobre zaobchádzalo so Spojenými štátmi a Izraelom a otvorený je aj možnosti, že by v Iráne vládol náboženský vodca.

16:55  Vojenská operácia Spojených štátov a Izraela proti Iránu bude mať výrazný vplyv na ázijské energetické trhy, čo poskytne Indii príležitosť na upevnenie energetickej spolupráce s Ruskom. Tento názor vyslovili ruskí experti, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o rusko-indických vzťahoch v Naí Dillí. Informuje agentúra TASS.

16: 50 Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví v piatok odsúdil útoky Iránu na susedné krajiny a vyhlásil, že v budúcnosti bude Teherán skutočným partnerom krajín v regióne. Píše správa agentúry AFP a príspevku Pahlavího na sieti X.

16:45 Iránom podporované libanonské šiitské hnutie Hizballáh v piatok vyzvalo obyvateľov zo severu Izraela, aby evakuovali oblasti do piatich kilometrov od hranice s Libanonom. Táto výzva sa na platforme Telegram objavila deň po tom, ako izraelská armáda nariadila masovú evakuáciu južných predmestí libanonskej metropoly Bejrút, ktoré sú považované za bašty Hizballáhu.

16:39 Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že vojna na Blízkom východe nesmie viesť k rozpadu iránskeho štátu. Zároveň varoval pred dôsledkami, ktoré by to malo na migráciu do Európy. Píše správa agentúry AFP.

15:39 Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že k dohode s Iránom nedôjde, do úvahy prichádza len jeho „bezpodmienečná kapitulácia“. Vyjadril sa tak na svojej platforme Truth Social necelý týždeň po tom, čo Spojené štáty a Izrael koordinovane zaútočili na Irán, ktorý v reakcii podniká odvetné údery na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive. Prinisla agentúra AFP a stanica Sky News.

15:25 Izraelská armáda začala v piatok popoludní v poradí už 15. vlnu útokov na Irán, pričom uviedla, že cieľom je infraštruktúra spojená s iránskym vedením v Teheráne a v Isfaháne, informovala agentúra AFP.

14:36 Ukrajinský vojenský personál by mal čoskoro doraziť do Perzského zálivu, aby pomohol krajinám regiónu pri obrane pred útokmi iránskych dronov. Agentúru AFP v piatok o tom informoval ukrajinský predstaviteľ.

13:50 Libanon sa stal hlavným ohniskom nového konfliktu na Blízkom východe, uviedol dnes v Ženeve vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Podľa agentúry AFP vyjadril hlboké znepokojenie nad najnovším vývojom a vyzval bojujúce strany na okamžité ukončenie bojov. OSN dnes tiež označilo masívne vysídlenie libanonského obyvateľstva izraelskou armádou za bezprecedentný krok, ktorý vzbudzuje vážne obavy z hľadiska medzinárodného práva.

13:30 Irán má záujem o trvalý mier v regióne, zároveň je ale odhodlaný brániť dôstojnosť a suverenitu iránskeho ľudu, uviedol dnes na sieti X iránsky prezident Masúd Pezeškján. Niektoré krajiny začali snahy o sprostredkovanie hovorov, toto úsilie by však malo smerovať k tým, ktorí konflikt zažehli, uviedol bez toho, aby dané štáty vymenoval.

13:07 Dve vojenské lietadlá úspešne evakuovali prvú skupinu poľských občanov z Ománu uprostred eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe, oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl DORSZ v piatok. Informuje správa agentúry PAP. DORSZ v príspevku na platforme X uviedol, že „poľské lietadlo Air Force B737 bezpečne dopravilo do Poľska 109 osôb krátko po 3.00 h“.

12:28 Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok oznámil, že situáciu na Blízkom východe vyhlásil za vážnu humanitárnu krízu. Upozornila na to agentúra AFP. „UNHCR vyhlásil eskalujúcu krízu na Blízkom východe za závažnú humanitárnu krízu, ktorá si vyžaduje okamžitú reakciu v celom regióne,“ povedal novinárom v Ženeve šéf UNHCR pre núdzové situácie a jeho medziregionálny koordinátor pre utečencov Ajaki Itó.

12:00 Juhokórejský minister zahraničných vecí Čo Hjon v piatok oznámil, že armády USA a Južnej Kórey rokujú o možnom presune niektorých amerických raketových obranných systémov Patriot zo Soulu, aby sa mohli použiť vo vojne proti Iránu. Informuje správa agentúry Reuters.

11:48 V dôsledku aktuálneho konfliktu na Blízkom východe dochádza k obmedzeniam medzinárodných leteckých spojení medzi juhovýchodnou Áziou a Európou. Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Vietnamu. Dostupnosť letov sa môže meniť v krátkom čase. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.

11:40 Hizballáh v dnešnom vyhlásení uviedol, že zaútočil na skupinu izraelských vojenských vozidiel smerujúcich k juholibanonskému mestu Chijám, píše agentúra Reuters. Hnutie tiež uviedlo, že vo štvrtok vykonalo vzdušný úder na izraelskú námornú základňu v Haife. Izraelskej protivzdušnej obrane sa však veľkú väčšinu striel vyslaných na Izrael ako z územia Libanonu, tak z Iránu darí zneškodňovať.

11:38 Ministerstvo financií v Česku začne monitorovať výšku marží pri čerpacích staniciach. Chce zabrániť ich neúmernému zvyšovaniu v súvislosti s vývojom cien ropy, ktoré na svetových trhoch zdražujú po začiatku konfliktu v Iráne. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tlačovej správe.

11:30 Spojené štáty nie sú v pozícii, aby poskytli krajinám Perzského zálivu a Ukrajine dostatok rakiet na ich obranu, vyhlásil v piatok vo Varšave eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. „Je úplne jasné, že po (začiatku) iránskej krízy, ak to tak môžeme nazvať, sa pre nás v Európe stalo naliehavejším zvýšiť výrobu systémov protivzdušnej obrany a protiraketových striel,“ vyhlásil Kubilius. Podľa jeho slov súčasná situácia predstavuje pre Európu „obrovskú výzvu“ pri vývoji protiraketovej obrany.

10:05 Izraelská armáda hlási nový odpal balistických rakiet z Iránu. V oblasti Tel Avivu, Šaronu a ďalších miest v strednom Izraeli boli aktivované systémy včasného varovania.

10:00 Letecká spoločnosť Lufthansa v piatok varovala pred narastajúcou neistotou v doprave v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, ktorý rozkolísal energetické trhy a zapríčinil obmedzenia prístupu do vzdušných priestorov viacerých krajín. Informuje správa agentúry AFP.

9:40 Letecké spoločnosti Emirates so sídlom v Dubaji a Etihad Airways v Abú Zabí v piatok obnovili časť letov do viacerých miest zo svojich základní, aby pomohli dostať uviaznutých cestujúcich z Blízkeho východu. Informuje správa agentúry Reuters.

9:25 Čína žiada od Iránu záruky, že lode prevážajúce jej ropu a skvapalnený zemný plyn (LNG) sa budú môcť bezpečne plaviť cez Hormuzský prieliv, uviedli pre agentúru Reuters tri diplomatické zdroje. Peking tak reaguje na zintenzívnenie konfliktu, ktorý proti Iránu vedú od soboty Spojené štáty a Izrael,.

9:10 Izrael vydal v noci na piatok evakuačné príkazy a následne podnikol intenzívne vzdušné útoky na južné predmestia Bejrútu, ktoré spravuje libanonské militantné hnutie Hizballáh. Proiránska skupina zároveň varovala Izraelčanov v pohraničných mestách a dedinách pred svojimi údermi, informuje agentúra Reuters.

8:20 Vzdušný úder dnes ráno zasiahol vojenskú akadémiu iránskej armády v centrálnej časti Teheránu, píše stanica Al-Džazíra s odvolaním sa na živé vysielanie iránskej štátnej televízie. Podľa iránskych médií sú hlásené výbuchy aj z tesnej blízkosti prestížnej Teheránskej univerzity. Izraelská armáda v noci na dnes oznámila začatie ďalšej rozsiahlej vlny vzdušných úderov na Irán. Iránske revolučné gardy zároveň oznámili, že na Tel Aviv vyslali drony a balistické strely.

Rakety vypálené z Iránu vidieť na oblohe nad centrálnym Izraelom
Zobraziť galériu (3)
Rakety vypálené z Iránu vidieť na oblohe nad centrálnym Izraelom  (Zdroj: TASR/AP/Ohad Zwigenberg)

8:15 Irán by mal mať dobrého vodcu, vyhlásil v noci na dnes americký prezident Donald Trump. USA majú v hľadáčiku niekoľko ľudí, ktorí by mohli odvádzať dobrú prácu, dodal v exkluzívnom rozhovore pre NBC News. Jeho komentár nasledoval deň po tom, ako Trump spravodajskému serveru Axios povedal, že musí byť osobne zapojený do výberu ďalšieho iránskeho lídra, pričom odkázal na príklad Venezuely.

8:08 Uvažovanie o vyslaní amerických pozemných jednotiek do Iránu by bolo v súčasnosti „stratou času“, uviedol vo štvrtkovom telefonickom rozhovore pre stanicu NBC News prezident USA Donald Trump. Zdôraznil však, že tempo a intenzita pretrvávajúcich útokov na Irán bude pokračovať.

Ďalšie zo Zoznamu